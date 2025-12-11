陰陽堂送愛心到湖西 溫暖98戶弱勢家庭

馬公陰陽堂愛心列車開抵湖西鄉公所，捐贈物資給社會弱勢族群。（湖西鄉公所提供）

馬公市陰陽堂愛心列車，今（11）日開抵湖西鄉公所，舉辦愛心捐贈活動，為湖西鄉98戶低收入家庭送上白米及慰問金，協助他們度過生活難關，在寒冬之中，傳遞滿滿的溫暖與關懷正能量給弱勢族群，讓社會善的力量循環生生不息。

湖西鄉公所由鄉長陳振中代表出席，並頒發感謝狀表達謝意，感謝陰陽堂長期以來對社會福利工作的支持與貢獻。陳振中表示，陰陽堂的善舉不僅溫暖人心，更凝聚了民間關懷的力量，為鄉里注入正能量與希望，並造福社會弱勢族群，得以面對生活困境，同時度過難關。

陳振中強調，「陰陽堂用實際行動守護鄉里，讓湖西的冬天不再寒冷。」此次捐贈活動凝聚了社會的關懷力量，並達到拋磚引玉效果，鼓勵更多社會團體關注弱勢，一棒接一棒世代傳承，攜手共創溫馨和諧的社區環境，打造湖西鄉成為宜居宜家的生活天堂。

馬公陰陽堂，古稱顯靈廟或有應公廟，為澎湖馬公市廟宇，闔澎公廟之一，主祀陰陽公與白衣吉者（白無常、七爺公），約莫創建於清季道光年間，原址設於文澳城隍廟附近，光緒朝建媽宮城後遷至現址，即位於澎湖天后宮西側。陰陽堂相當靈驗，因此香火鼎盛，信徒遍及台灣與澎湖各地，廟方也積極行善，昭顯慈悲為懷的宗教精神。

愛心物資堆積在湖西鄉公所，將發放給弱勢族群寒冬送暖。（湖西鄉公所提供）

