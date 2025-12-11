為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水質複驗符合標準 基隆河今起恢復抽水

    2025/12/11 10:17 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆河八堵抽水站今天早上恢復取水。（記者盧賢秀攝）

    基隆河八堵抽水站上月發生油污污染事件，影響到基隆、汐止兩地逾10多萬戶用水，經第三方公正單位複驗水質符合飲用水水質及供水標準，今天上午8時恢復基隆河八堵抽水站抽水。台水公司第一區管理處表示，目前只有白天抽水，晚上暫停抽水，觀察2天都沒問題後，再逐步恢復至全日抽水。

    今天上午台水派水質檢驗車到八堵抽水站現場，並進行複抽，台水表示，疑似污染源碇內大排匯流口上下游四點位快篩，多日觀察未檢出油味且無污染，經第三方公正方進行複檢，檢測結果確認水質，各項數值皆符合「飲用水水源水質標準」，水質安全無虞。

    市府工務處與自來水公司將加強巡查，同時基隆河八堵抽水站上下游共18家列管事業加強稽查。

    水公司表示，八堵抽水站除現有自動監測儀器水面油膜監測儀等24小時監測，如有異常會發出警示通知操作人員應變處理。今天下午並將會勘研議增設新型「水中油監測儀」可行性，加強油污把關。

    基隆河八堵抽水站今天早上恢復取水。（記者盧賢秀攝）

