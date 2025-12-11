為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    點燈了！從耶誕點到元宵 彰化秀水「跨年燈會」亮起來

    2025/12/11 10:14 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化秀水跨年燈節將一路點燈到明年元宵。（圖由林榮生提供）

    彰化秀水跨年燈節將一路點燈到明年元宵。（圖由林榮生提供）

    來了！彰化縣秀水鄉連續7年打造的跨年燈會已在昨天（10日）晚間進行試燈，鄉長林英嘉表示，即日起將一路從耶誕節，點燈到2026年元宵，讓燈海帶來跨年的氛圍，以及迎接春節的節慶歡樂！

    秀水鄉公所指出，今年的燈節布置以鄉公所廣場為中心點，沿著市區中山路打造350公尺的璀璨燈海，今年從文化街到秀中街都有燈海點綴，昨天已有許多人搶拍，這是秀水人年年必拍的打卡景點。

    秀水燈海今年最受矚目的是秀水國小通學步道的「星星光廊」，有長達150公尺，已成為打卡拍照熱點，光是穿梭在光廊，就讓人覺得幸福滿分。

    秀水鄉跨年燈海即日起點燈，點燈時間為每晚5點到晚上10點，將一路點燈到2026年3月6日，從耶誕節、元旦、春節到元宵節，在歲末迎新為市區街道帶來節慶感。

    彰化縣秀水鄉最閃耀的星星光廊。（圖由林榮生提供）

    彰化縣秀水鄉最閃耀的星星光廊。（圖由林榮生提供）

    彰化縣秀水鄉最閃耀的星星光廊。（圖由林榮生提供）

    彰化縣秀水鄉最閃耀的星星光廊。（圖由林榮生提供）

    彰化秀水跨年燈節將一路點燈到明年元宵。（圖由林榮生提供）

    彰化秀水跨年燈節將一路點燈到明年元宵。（圖由林榮生提供）

