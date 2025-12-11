宏福苑殷鑑 北市建管處查施工鷹架 9處不合格

台北市建築管理工程處委託台北市土木技師公會、台北市建築師公會勘檢全市外牆修繕工地的施工鷹架。（圖由台北市建管處提供）

香港宏福苑施工大火釀成百餘人死亡的悲劇，台北市建築管理工程處立即於12月1日委託台北市土木技師公會、台北市建築師公會勘檢全市外牆修繕工地的施工鷹架，結果有9處工地不合格，其中3處涉及增列的不得堆置易燃物、不得影響原建物逃生動線2檢查項目。

宏福苑大火後，台北市長蔣萬安指示稽查全市外牆整修的建築物，並研議修改自治條例要求外牆施工需使用防火材料，禁用木質鷹架；建管處立即委託技師公會、建築師公會進行勘驗施工鷹架。結果有9處工地不合格，其中3處不合格工地涉及這次檢查增列的檢查項目:不得堆置易燃物、影響原建物逃生動線。

建管處表示，不合格的9處工地，4處已改善完成、3處進行拆架作業中、2處改善中。建管處強調，工地承、監造人及專任工程人員依建築法規定，負有維護施工場所安全、防範危險的法定責任，應落實各項安全及防護措施檢查，工地負責人應隨時針對工區施工鷹架執行自主檢查並填報檢查表。

台北市建築管理工程處委託台北市土木技師公會、台北市建築師公會勘檢全市外牆修繕工地的施工鷹架。（圖由台北市建管處提供）

