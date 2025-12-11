媒體人晚年失智疾病纏身 台電尖山發電廠送暖關懷

台電尖山發電廠廠長李鳳春，關懷資深媒體人張致和。（記者劉禹慶攝）

澎湖資深媒體人張致和，因長期洗腎引發心臟衰竭，加上晚年有失智情況，生活起居必須仰賴旁人照顧，由於家人分散在台灣及中國各地，只能由外勞肩負照顧重責，讓原本經濟弱勢張家，更是雪上加霜，台電尖山發電廠廠長李鳳春聞訊後，率同電力愛心慈善會澎湖分會，前往張家探視，並致贈慰問金。

張致和深耕澎湖多年，在媒體界提攜後進，對於澎湖縣政建言良多，由媒體界退休後，在澎湖縣政府農漁局服務，今年11月才屆齡退休，原本可在澎湖安養晚年，但卻遭長期慢性病病纏身，不僅一眼失去視力，更因長時間洗腎心臟不堪負荷，出現心臟衰竭及失智等情形。

由於張致和身體出現警訊，無法行動自如，一切生活大小事，都必須由旁人攙扶協助，但唯一的女兒又在中國就學，兄弟散居台灣及中國，在澎湖舉目無親，只能雇用外勞照顧，但卻無法24小時照顧周全，前一陣子洗澡欲自行起身，又不慎摔倒，導致手臂骨折送醫手術，讓原本孱弱的身軀更形虛弱。

因張致和目前是租住馬公，為低收入戶，僅靠退休勞保及國民年金生活，現又疾病纏身，生活陷入困境，澎湖尖山發電廠聞訊後，立即發動緊急慰問機制，由廠長李鳳春帶領，率同供應經理林文榮、公關師王寓禾、運轉課長李佰璁、輔機課長洪金雲前往張家探視，並分以尖山發電廠、電力愛心慈善會澎湖分會名義致贈慰問金，寒冬送暖。

台電尖山發電廠與電力愛心慈善會澎湖分會，一同探望資深媒體人張致和。（記者劉禹慶攝）

