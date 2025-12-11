元旦攀登觀霧最高山榛山 明起開放報名

元旦攀登觀霧最高山，12日開放報名。圖為從大鹿林道東線眺望榛山全景。（圖由雪霸處提供）

雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）轄下觀霧遊憩區最高山榛山海拔2489公尺，視野遼闊，雪霸處也將連續12年舉辦「元旦榛山登山活動」，以觀霧榛山減碳登山趣為主題，活動從觀霧山椒魚生態中心出發，全程來回約10公里由國家公園專業解說員隨行帶領，12日起開放報名、限額30名報名網址。

雪霸處指出，榛山山頂視野良好，可眺望整個雪霸國家公園園區及壯觀的雪山山脈聖稜線。榛山步道是觀霧遊憩區內最具挑戰性的登山路線，同時適合賞景及自然觀察，沿線生態資源豐富，觀霧榛山減碳登山趣將帶領參與山友走進大鹿林道西線，探訪台灣杜鵑的綠色隧道，登上鋪滿鬆軟落葉的榛山稜線，在步道最高點飽覽自雪山、北稜角延續品田山一直綿延到大小霸等名山百岳壯闊的聖稜線與中海拔森林景致。

雪霸處也強調，活動融入「無痕山林」理念，鼓勵參加者用最友善環境的方式參與，例如共乘、搭乘大眾運輸、輕食及自備飲水與環保餐具等，藉此降低旅遊碳足跡，為淨零減碳盡一分心力。

