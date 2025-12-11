為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    入冬首波大陸冷氣團來襲！鄭明典Po圖示警：恐快速降溫

    2025/12/11 10:30 即時新聞／綜合報導
    入冬以來首波大陸冷氣團將在本週末來襲。（資料照）

    本週六（13日）下午起，入冬以來最強、達到「大陸冷氣團」等級的首波冷空氣將南下，預計下週日至週二清晨為全台帶來有感的劇烈降溫。前氣象局長鄭明典今（11日）發文指出，這次冷空氣源頭出現兩個陸地冷高壓中心，且台灣北方有低壓發展，預估冷空氣將分三階段影響台灣，帶來乾冷且快速降溫的天氣。

    鄭明典今日上午在臉書發文表示，氣象署地面天氣圖顯示，陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050百帕，左邊1054百帕，這就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。

    他進一步指出，這兩個高壓將帶來不同的天氣型態，首先右邊的高壓偏北出海，會給台灣帶來東北季風增強，水氣高但降溫較不顯著；左邊的高壓會沿著青藏高原先往東再往南，會給台灣帶來「快速降溫」，天氣偏乾冷。

    鄭明典也提到，除了高壓以外，預報員還在台灣北方打了一個紅色的「L」，那是標示台灣附近有低壓發展的跡象。低壓的逆時針環流對冷空氣的南移很關鍵，這一區有低壓發展跡象，但是要到13日才會比較明顯的發展，低壓展會加強低壓西側的北風，使冷空氣影響到更南邊的地方。

    鄭明典預估，陸地上冷高壓有兩個中心，台灣附近還有低壓發展跡象，冷空氣將分三階段影響台灣。（擷取自鄭明典臉書）

