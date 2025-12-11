為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    汐止污水抽水站機組全面更新 降低暴雨溢流風險

    2025/12/11 09:21 記者翁聿煌／新北報導
    新北市汐止污水抽水機更新機組，抽水運轉測試功能正常。（記者翁聿煌攝）

    新北市汐止污水抽水機更新機組，抽水運轉測試功能正常。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府水利局推動「汐止污水抽水站抽水機組更新汰換工程」，工程總經費3668萬元，將已使用26年的老舊機組進行全面更新，水利局長宋德仁說，工程已於近期完工並開始運轉，不僅成功告別設備老舊帶來的風險，更藉由這次汰換，有效提升汐止地區污水輸送穩定性與可靠度。

    宋德仁表示，抽水機是污水抽水站的核心設備，提供污水輸送的主要動能，猶如整體系統的「心臟」，汐止污水抽水站自1999年啟用後，肩負汐止地區的污水輸送任務，由於抽水機長期抽水運轉，雖然定期進行維護保養，但設備陸續出現老化、效率下降與故障提升等風險，因此全面更新5組抽水機，最大抽水量共計3.5CMS（立方公尺/秒），其中2組採用變頻控制，可依據污水量調整抽水機轉速，提升抽水效率並增添操作彈性。

    宋德仁說，更新後的抽水機組可大幅提升抽水效能，使系統在日常及豪雨期間皆能維持穩定運作，並降低設備故障導致停機的風險，避免因污水輸送不順而影響環境品質，尤其在颱風或短延時強降雨等極端氣候下，新設備能有效降低上游管線迴流與溢流風險，確保汐止地區污水輸送更為安全可靠。

    水利局表示，目前新北市共有3座污水抽水站、17台抽水機組，是維繫城市污水系統穩定運作的重要基礎設施，面對都市發展與極端氣候衝擊，老舊設備的汰換及效能提升，是確保系統長期穩定的重要工作，除例行機組保養外，每年皆委託專業電機技師進行安全評估，全面掌握設備運轉狀況及抽水機組發揮最佳效能。

    新北市汐止污水抽水站機組已全面更新。（記者翁聿煌攝）

    新北市汐止污水抽水站機組已全面更新。（記者翁聿煌攝）

    汐止5組老舊污水抽水機更新完成提升抽水效能。（記者翁聿煌攝）

    汐止5組老舊污水抽水機更新完成提升抽水效能。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播