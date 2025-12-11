苗縣首座社會住宅估明年2月完工 「明駝好室」詢問度高

苗縣首座社會住宅估明年2月完工，「明駝好室」詢問度超高。示意圖。（圖由苗縣府提供）

苗栗縣第1件社會住宅「明駝好室」統包新建工程，由國家住宅及都市更新中心以預算4.6億多元推動。苗栗縣政府工商發展處表示，「明駝好室」工程進度順利，預計於明年2月正式完工，目前已經有不少鄉親電洽縣府詢問申請方式及資格，縣府工商發展處強調，所有申請流程均由「國家住宅及都市更新中心」統一公告，請民眾耐心等待中央正式發布。

苗縣府工商發展處指出，由於不少縣民致電工商發展處詢問「明駝好室」相關事宜，尤其以申請方式及資格最熱絡，但有關「明駝好室」所有申請流程均由「國家住宅及都市更新中心」統一公告，目前尚未展開受理程序，請以中央公告為準，避免受誤導。

苗縣府工商發展處表示，依住都中心初步規劃，社宅採「只租不賣」方式、以「先申請、資格審查後抽籤」進行，租金將以低於當地租金中位數標準提供優惠。但縣府強調，仍需依中央公告為準。

工商發展處長詹彩蘋強調，社會住宅旨在協助在地青年、弱勢族群與有居住需求的家庭，後續會以公開透明方式發布申請資訊。鼓勵鄉親持續關注「安居好室」網站與工商發展處粉絲專頁，確保掌握最新公告。

