雲林六輕連絡道像「洗衣板」！安全亮紅燈 斥資1.2億大修

雲林麥寮工業園區（六輕）對外重要連絡道路工業路（特一號道路）、雲2線，因車流量大，加上大型車輛出入頻繁，路面下陷、龜裂破損嚴重，雲林縣府規劃改善約需1.2億元，由台塑公司道路養護基金支應，預計明年6月可完工。

台塑六輕工作人員數量多達1、2萬人，上下班進出逾萬車次，每日還有油罐車、砂石車、拖車等大型車輛行駛，造成周邊道路包括雲1、雲2、雲3、工業路等行經住宅區的道路交通壅塞，且因不堪大車密集重壓，破損、龜裂，嚴重還有塌陷，威脅用路人行車安全。

雲林縣府交通工務局長汪令堯表示，為改善市區交通車流大問題，縣府陸續辦理雲2道路拓寬、跨隔離水道橋梁、後安大橋改建，工程都已陸續完工通車，道路瓶頸打通，車流順暢、車速變快，但道路不平整，行車不安全。

汪令堯指出，縣府、公所及地方議員及鄉代都接獲民眾不少陳情抱怨，這次針對工業路、雲2線等重要道路改善，其中工業路改善長度6.2公里、寬度37公尺，雲2線長度2.7公里、寬度10公尺。

汪令堯說，工程內容鋪設5公分高的瀝青、路口處採鋼性路基施作提升強度、路基養護、更新36處格柵版、標線更新，總經費1.2億元，預計12月底前動工、工期180天，預計6月底完工。

台塑副總經理蔡建樑指出，為確保廠區工作人員及用路人行車安全，雲2線及工業路的改善經費將由台塑企業道路養護基金支應，縣府在規劃時也考量使用需求，在路口設置鋼性路面並採用改良型柏油，提升路面強度、用路人的安全。

