週末先濕冷再乾冷 天氣粉專：週日天氣好轉但最冷

中央氣象署預報，今天（11日）上午台灣各地大致為多雲到晴，下午開始北部、宜花轉為有局部短暫雨的天氣。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天晚間北部、東部有局部短暫雨；下週日（14日）最冷，預估北部、東北部白天高溫只剩15至16度，入夜以後氣溫進一步下降，空曠郊區或高山不排除出現10度左右極端低溫。

天氣風險分析師歐宗學今天上午在臉書貼文中表示，目前來看這波東北季風強度偏弱，帶來的降溫有限，且初期水氣不多，預估下午迎風面北部、東半部雲量才會增多，入夜後才可能開始有些局部短暫雨發生。

歐宗學說，明天（12日）仍持續受東北季風影響，水氣進一步增多，預估北部、東半部普遍都會轉為多雲或陰，並有局部短暫雨機會。今明2天北部低溫變化不大，甚至有回升趨勢，白天高溫則因雲量增加而下降，日夜溫差縮小；中南部仍維持晴朗穩定的天氣型態，早晚氣溫變化依然相當劇烈，應注意日夜溫差。

歐宗學稱，週六（13日）預估陰雨天氣的範圍會更廣，且迎風面雨量也會再多一些。水氣偏多的環境持續不久，預估下週日清晨就會逐漸轉乾，下週日白天北部、東半部陸續都會撥雲見日，後續偏乾穩定環境可望持續到下週二（16日）、週三（17日）左右。在這段期間中南部都沒有明顯水氣移入，仍可維持晴到多雲天氣。

歐宗學指出，氣溫方面，週六預估在迎風面北部、東北部會由濕冷型態開始，中午高溫還有大約21至22度，下午就會持續降溫、越晚越冷，晚間市區低溫下探15至16度，郊區可能再更低一些。中南部、花東白天仍相對溫暖，預估要到入夜以後才會有逐漸降溫的趨勢。

歐宗學表示，下週日雖然天氣好轉，但要注意會進入最低溫的期間，預估北部、東北部白天高溫只剩下15至16度，中部、花東19至21度，南部仍有23至25度。入夜以後氣溫進一步下降，台南以北市區低溫都將下探13至14度，高屏、花東15至17度，空曠郊區或海拔稍高地區不排除出現10度左右極端低溫。

歐宗學提及，下週一（15日）冷空氣開始減弱，但早晚仍有相似低溫出現機會，主要回溫表現在白天，各地高溫都將回到20度以上。下週二冷空氣持續減弱，清晨仍有較低氣溫，但白天回暖感受會更明顯，須留意日夜溫差又明顯擴大。

