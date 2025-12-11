為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水大停水比照鶯歌每戶賠5000？新北社會局曝2點有困難

    2025/12/11 08:48 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員鄭宇恩在審議社會局「社會救濟-獎補助費-社會福利津貼及濟助」預算時，認為應比照2022年鶯歌區管線爆裂，每戶賠償5000元。（記者黃子暘攝）

    新北市議員鄭宇恩在審議社會局「社會救濟-獎補助費-社會福利津貼及濟助」預算時，認為應比照2022年鶯歌區管線爆裂，每戶賠償5000元。（記者黃子暘攝）

    新北市淡水區日前因淡北道路工程挖破自來水管線，導致6.6萬戶停水數日，新北市議員鄭宇恩在審議社會局「社會救濟-獎補助費-社會福利津貼及濟助」預算時，認為應比照2022年鶯歌區管線爆裂，每戶賠償5000元。社會局長李美珍指出，當年鶯歌是使用社會救濟會報「280專戶」捐款，此為一般民間主動捐款，淡水大停水如比照辦理要3億多元，目前專戶不足額，且人為事件並不適合捐。

    鄭宇恩指出，淡水19里大停水，2022年鶯歌區因管線爆裂，社會局曾發放每戶5000元慰問金，認為淡水應比照，以社會救濟報民間捐贈善款支應慰問金，她提出動議先刪除10萬元預算，待慰問金發放辦法擬妥後再同意動支。

    李美珍解釋，當年鶯歌是使用社會救濟會報「280專戶」捐款，此為專門收各界捐款的戶頭，市府不可對外主動勸募，如比照鶯歌一戶5000元辦理，淡水6.6萬戶預計將達3億多元，目前專戶裡沒有這麼多，且此為人為事件不適合捐。

    鄭宇恩表示，依照社會局說法她願意撤單，屆時審議主計處預備金4億元預算時再送動議單請主計處說明，是否可以撥給補助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播