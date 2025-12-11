淡水大停水比照鶯歌每戶賠5000？新北社會局曝2點有困難

新北市議員鄭宇恩在審議社會局「社會救濟-獎補助費-社會福利津貼及濟助」預算時，認為應比照2022年鶯歌區管線爆裂，每戶賠償5000元。（記者黃子暘攝）

新北市淡水區日前因淡北道路工程挖破自來水管線，導致6.6萬戶停水數日，新北市議員鄭宇恩在審議社會局「社會救濟-獎補助費-社會福利津貼及濟助」預算時，認為應比照2022年鶯歌區管線爆裂，每戶賠償5000元。社會局長李美珍指出，當年鶯歌是使用社會救濟會報「280專戶」捐款，此為一般民間主動捐款，淡水大停水如比照辦理要3億多元，目前專戶不足額，且人為事件並不適合捐。

鄭宇恩指出，淡水19里大停水，2022年鶯歌區因管線爆裂，社會局曾發放每戶5000元慰問金，認為淡水應比照，以社會救濟報民間捐贈善款支應慰問金，她提出動議先刪除10萬元預算，待慰問金發放辦法擬妥後再同意動支。

李美珍解釋，當年鶯歌是使用社會救濟會報「280專戶」捐款，此為專門收各界捐款的戶頭，市府不可對外主動勸募，如比照鶯歌一戶5000元辦理，淡水6.6萬戶預計將達3億多元，目前專戶裡沒有這麼多，且此為人為事件不適合捐。

鄭宇恩表示，依照社會局說法她願意撤單，屆時審議主計處預備金4億元預算時再送動議單請主計處說明，是否可以撥給補助。

