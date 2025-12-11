為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣首次記錄！圓鯧伴隨僧帽水母 現身基隆望海巷海岸

    2025/12/11 08:48 記者盧賢秀／基隆報導
    圓鯧近日現身基隆望海巷潮境保育區周邊潮間帶，台灣首次記錄到圓鯧資料。（程建中提供）

    圓鯧近日現身基隆望海巷潮境保育區周邊潮間帶，台灣首次記錄到圓鯧資料。（程建中提供）

    基隆望海巷潮境保育區周邊潮間帶，最近發現有數量相當多的僧帽水母聚集，估計超過數10隻，同時也發現有8尾圓鯧，形成在近岸難得一見的生態組合，國立海洋科技博物館研究人員指出，這是首次在台灣記錄到圓鯧資料。

    此外，以往僧帽水母大都是夏季出現，今年在12月初出現在海岸，與以往僧帽水母典型的出現季節不同，海科館研究典藏組主任陳麗淑研判，可能是東北季風與外洋環流共伴作用，使原在外海的僧帽水母群體被推近岸邊，海科館將持續監測。

    海科館人員指出，近日民眾程建中走訪潮間帶拍到大量僧帽水母及「小飛魚」，海科館人員仔細查看後發現「小飛魚」原來是圓鯧，又稱水母雙鰭鯧、或僧帽水母魚，是世界上少數能夠耐受僧帽水母刺絲胞的魚類之一，是與僧帽水母高度共生的物種。

    陳麗淑指出，圓鯧身形扁平、呈銀白色，胸鰭與腹鰭明顯有「雙鰭」外觀，也常被誤會為小飛魚，幼魚可在僧帽水母觸手間穿梭，利用僧帽水母的毒性防護躲避掠食者，是與僧帽水母高度共生的物種。因此當僧帽水母聚集在岸邊時，圓鯧靠近覓食的機率也會升高，這次是首次台灣記錄到圓鯧。

    值得注意的是，僧帽水母在北海岸出現最常在每年7至9月，今年在12月初出現，與僧帽水母典型的出現季節不同。陳麗淑研判，很可能是東北季風與外洋環流共同作用的結果，是否是正常的現象，值得長期監測。

    海科館館長王明源提醒民眾，僧帽水母的刺絲胞具強烈毒性，死亡後仍會刺傷人的皮膚，不要觸碰水中或岸上任何藍紫色漂浮物或疑似觸手的絲狀碎片。若不慎遭刺傷，應立即以海水沖洗、避免揉搓並儘速就醫，海科館也將持續監測。

    基隆望海巷潮境保育區周邊潮間帶出現為數不少的僧帽水母。（海科館提供）

    基隆望海巷潮境保育區周邊潮間帶出現為數不少的僧帽水母。（海科館提供）

    熱門推播