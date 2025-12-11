為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄車站商業大樓成功標租 冠德子公司環球獲最優申請人

    2025/12/11 08:21 記者王榮祥／高雄報導
    高雄車站商業大樓三度招標後傳出好消息。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站商業大樓歷經3度招標後傳出好消息。上市公司冠德建設昨晚代子公司環球購物中心公告，獲選「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」之最優申請人。

    高雄車站商業大樓商業空間招標案，包括地上10層、地下1層及地下3層，位於捷運、台鐵及各轉乘動線，租賃範圍總樓地板面積合計53萬700餘平方公尺。

    台鐵今年3月首度辦理商業大樓招商，結果僅1家投標，因不符兩家以上規定、等同流標；7月下旬啟動二次招商、9/5截止，最後仍只有1家投標、二度流標。

    二次流標後，台鐵研議放寬1家申請人投標、即可辦理資格審查開標機制，並辦理第三次公告招商，10/27下午5時截止，後傳出與前兩次一樣、僅1家投標。

    台鐵事後證實有1廠商送件，經資格預審確認為合格申請人，後續辦理綜合遴選程序，若一切合規、最快今年底前可簽約。

    冠德於今年9月已取得「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，當時曾表示要將車專四、五「結合所取得之高雄車站下沉式廣場經營權」共同打造品牌，外界即預料車站可能也是冠德投標；冠德則於昨晚代子公司環球購物中心股份有限公司公告，獲選為「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」之最優申請人。

    高雄車站商業大樓將成為繼南港、板橋、新左營之後，又一座和台鐵車站共構的環球購物中心，也將是冠德旗下最大的車站型商場。

    高雄車站商業大樓（左）三度招標後傳出好消息。（記者王榮祥攝）

    冠德建設取得高雄車站下沉廣場部分公共空間營運資格。（記者王榮祥攝）

