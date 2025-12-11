為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    工地科技防污有成！ 屏科實中新建工程入選環保卓越獎

    2025/12/11 08:17 記者羅欣貞／屏東報導
    屏科實中營建工程獲環境保護卓越獎複評。（屏東縣政府提供）

    屏科實中營建工程獲環境保護卓越獎複評。（屏東縣政府提供）

    屏東縣推動工地科技防污有成，為預防營建工地施工揚塵擾民，屏東縣環保局輔導營建工地導入科技防污設備，即時監控、告警並自動啟動防制設備，防範施工揚塵造成空品惡化；國立屏科實驗高級中等學校校舍新建工程，即獲首屆營建工程環境保護卓越獎入選肯定。

    屏東縣府環保局表示，目前已推動轄內13處工地設置智慧灑水系統、4處工地設置洗車台電子圍籬、1處工地設置路污AI辨識系統，統計工地設置科技防污設備後，工地揚塵防制效率平均再提升13%，顯見運用科技化管理，可有效提高營建工地揚塵逸散防制。環境部肯定屏縣推動成果，「國立屏科實驗高級中等學校校舍新建工程」榮獲首屆營建工程環境保護卓越獎入選肯定，本（12）月8日由評鑑委員完成複評，有望奪得首屆國家級營建工程環境保護獎章。

    此外，屏東縣環保局也特別重視砂石疏濬專區污染管制，跨單位整合第七河川分署、南區水資源分署、縣府水利處及鄉公所共同商討管制策略，推動轄內疏濬工程設置高規格3段式洗車台，更攜手中山大學共同開發全國第1套「疏濬工程運輸車輛AI覆網辨識系統」，透過AI科技查緝砂石車違規情事，減緩疏濬專區周邊道路塵土污染。

    環保局呼籲公私部門營建業主應在合約內編實環境保護經費，施工廠商也應積極導入智慧科技防污及管理設備，不僅有助於減少施工期間的揚塵逸散，也能避免因人為疏失誤觸法令引致高額罰鍰處分，實現建設與環境共榮雙贏局面。

    營建工地智慧灑水。（屏東縣政府提供）

    營建工地智慧灑水。（屏東縣政府提供）

    多合一環境感測器。（屏東縣政府提供）

    多合一環境感測器。（屏東縣政府提供）

    工地路污AI辨識系統。（屏東縣政府提供）

    工地路污AI辨識系統。（屏東縣政府提供）

