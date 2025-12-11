為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菜價隨便喊？彰化市同個菜市場青蒜價格差3倍

    2025/12/11 08:06 記者湯世名／彰化報導
    左邊青蒜每斤230元，女子花39元購得；右邊每斤75元，她以15元購得，懷疑遭菜販呼嚨。（圖由民眾提供）

    左邊青蒜每斤230元，女子花39元購得；右邊每斤75元，她以15元購得，懷疑遭菜販呼嚨。（圖由民眾提供）

    菜價隨便喊？1名女子在彰化市某傳統市場向菜販購買1支青蒜，菜販報以每斤230元，秤重後收她39元，女子離開後愈想愈不對，在市場另個攤位卻問到每斤75元，兩家價格相差高達3倍，最終她僅花15元購買2支青蒜，氣得返回原攤位向菜販質疑，不料菜販竟心虛改口「每斤算妳190元」，當場降價40元，並依秤重又退給她7元，女子PO網詢問「現在菜價是隨便喊的嗎？」網友則說「買貴了，被當盤子」。

    女子指出，她因為要煮烏魚，因此前天到菜市場買青蒜，菜販表示青蒜每斤230元，當下她只覺得怎麼會這麼貴，但還是買1支，依秤重付39元，但她離開後愈想愈不對，立即到市場內另一攤向菜販買青蒜，結果對方說每斤75元，與第一家價格相差高達3倍之多，她買2支秤重只收15元。

    女子認為被第一家菜販給呼嚨，立即返回第一家菜販並提出質疑，結果對方竟改口稱「算妳每斤190元」，當場大降40元，並依秤重又退給她7元。女子說，她才繞一圈回來而已，菜販馬上每斤從230元降至190元，「難道菜價可以立即變來變去？」青蒜一斤230元跟一斤75元的價格落差也太大，是她不識貨還是被呼嚨了？

    有網友稱，高山跟平地的價格會不一樣，像高麗菜高山平地價格都不一樣，一分錢一分貨自己要小心比較才不會做冤大頭；另有網友表示，下次多問兩攤才不會被無良攤商當盤子，買再好的蒜也不可能買到一斤230的更何況現在是當季；230元的青蒜是過年才有的價格，每斤110元還差不多。

    女子花39元買到1支青蒜（紅圈），左邊2支卻僅花15元，網友普遍認為她被當盤子。（圖由民眾提供）

    女子花39元買到1支青蒜（紅圈），左邊2支卻僅花15元，網友普遍認為她被當盤子。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播