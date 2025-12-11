菜價隨便喊？彰化市同個菜市場青蒜價格差3倍

左邊青蒜每斤230元，女子花39元購得；右邊每斤75元，她以15元購得，懷疑遭菜販呼嚨。（圖由民眾提供）

菜價隨便喊？1名女子在彰化市某傳統市場向菜販購買1支青蒜，菜販報以每斤230元，秤重後收她39元，女子離開後愈想愈不對，在市場另個攤位卻問到每斤75元，兩家價格相差高達3倍，最終她僅花15元購買2支青蒜，氣得返回原攤位向菜販質疑，不料菜販竟心虛改口「每斤算妳190元」，當場降價40元，並依秤重又退給她7元，女子PO網詢問「現在菜價是隨便喊的嗎？」網友則說「買貴了，被當盤子」。

女子指出，她因為要煮烏魚，因此前天到菜市場買青蒜，菜販表示青蒜每斤230元，當下她只覺得怎麼會這麼貴，但還是買1支，依秤重付39元，但她離開後愈想愈不對，立即到市場內另一攤向菜販買青蒜，結果對方說每斤75元，與第一家價格相差高達3倍之多，她買2支秤重只收15元。

女子認為被第一家菜販給呼嚨，立即返回第一家菜販並提出質疑，結果對方竟改口稱「算妳每斤190元」，當場大降40元，並依秤重又退給她7元。女子說，她才繞一圈回來而已，菜販馬上每斤從230元降至190元，「難道菜價可以立即變來變去？」青蒜一斤230元跟一斤75元的價格落差也太大，是她不識貨還是被呼嚨了？

有網友稱，高山跟平地的價格會不一樣，像高麗菜高山平地價格都不一樣，一分錢一分貨自己要小心比較才不會做冤大頭；另有網友表示，下次多問兩攤才不會被無良攤商當盤子，買再好的蒜也不可能買到一斤230的更何況現在是當季；230元的青蒜是過年才有的價格，每斤110元還差不多。

女子花39元買到1支青蒜（紅圈），左邊2支卻僅花15元，網友普遍認為她被當盤子。（圖由民眾提供）

