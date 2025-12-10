「產出者」付費！彰縣收運非家戶生廚餘 每桶60公升收120元

彰化鹿港小鎮的廚餘專車，專門收運市區手搖杯店的茶葉渣與蔬果皮。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣不只家具與巨大垃圾收費辦法看漲，同時新增事業或非家戶的生廚餘收費辦法，採用每桶60公升收費120元。由於部分鄉鎮市原有運載手搖杯店生廚餘的專車服務，未來如何計桶收費，考慮以計點方式來處理。

環保局指出，事業或非家戶的生廚餘收運，以往大多數由店家交由養豬戶餵豬，而廚餘餵豬將在後年喊卡，由於彰化縣目前仍維持生、熟廚餘分開收運，所收的生廚餘交由堆肥進行去化，這次在修正彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法的同時，也新增事業或非家戶產出的生廚餘收費辦法。

環保局強調，非家戶的生廚餘收費辦法採以「桶」計費，也就是每桶60公升以120元計價，希望達到垃圾分類，也能透過堆肥方法，讓生廚餘可以轉廢為寶。

不過，由於鹿港、和美都有實施「生廚餘專車」，專收市區手搖杯店家的大量茶葉渣與蔬果皮，在新規定上路後將如何收費？環保局表示，將召集各地清潔隊長開會，考慮採用計點方式來收費是否可行。

鹿港小吃宴的推手陳慧玲表示，她支持使用者付費，但餐飲業規模大小不一，廚餘要滿60公升才運載，這點可能對店家來說會有困擾，希望能與店家研商後找出合宜解決之道。

