為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「產出者」付費！彰縣收運非家戶生廚餘 每桶60公升收120元

    2025/12/10 22:18 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化鹿港小鎮的廚餘專車，專門收運市區手搖杯店的茶葉渣與蔬果皮。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化鹿港小鎮的廚餘專車，專門收運市區手搖杯店的茶葉渣與蔬果皮。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣不只家具與巨大垃圾收費辦法看漲，同時新增事業或非家戶的生廚餘收費辦法，採用每桶60公升收費120元。由於部分鄉鎮市原有運載手搖杯店生廚餘的專車服務，未來如何計桶收費，考慮以計點方式來處理。

    環保局指出，事業或非家戶的生廚餘收運，以往大多數由店家交由養豬戶餵豬，而廚餘餵豬將在後年喊卡，由於彰化縣目前仍維持生、熟廚餘分開收運，所收的生廚餘交由堆肥進行去化，這次在修正彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法的同時，也新增事業或非家戶產出的生廚餘收費辦法。

    環保局強調，非家戶的生廚餘收費辦法採以「桶」計費，也就是每桶60公升以120元計價，希望達到垃圾分類，也能透過堆肥方法，讓生廚餘可以轉廢為寶。

    不過，由於鹿港、和美都有實施「生廚餘專車」，專收市區手搖杯店家的大量茶葉渣與蔬果皮，在新規定上路後將如何收費？環保局表示，將召集各地清潔隊長開會，考慮採用計點方式來收費是否可行。

    鹿港小吃宴的推手陳慧玲表示，她支持使用者付費，但餐飲業規模大小不一，廚餘要滿60公升才運載，這點可能對店家來說會有困擾，希望能與店家研商後找出合宜解決之道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播