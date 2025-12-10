為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰化縣收運大型廢棄物漲價 年前大掃除衝一波免費恐大爆量出清

    2025/12/10 21:48 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣員林國宅每年在國家清潔週都會有大批廢棄家具堆置路口等待清運。（資料照）

    許多人要丟大型家具都會趁著「國家清潔週」免費時段狂丟，彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法已完成修正，12月2日公告施行，收運家具與巨大垃圾全面漲價，許多人都在問，今年春節前還有免費清運嗎？環保局說，由各公所決定，大多數公所決定依慣例辦理，只是預期可能會衝出天量。

    福興鄉長蔣煙燈說，他經營家具工廠起家，春節前大掃除是國人的習慣，舊家具會順勢淘汰，他認為，暴量的情況「應該還在合理範圍」，各地清潔隊也都是先受理登記，經過審核通過，再安排路線統一清運，民眾也必須把廢棄家具搬運到戶外，清潔隊才會受理。

    不過，環保局2017年公布巨大垃圾清運處理收費辦法，光是彈簧床部分，就只有少數鄉鎮市有向民眾收費再清運。和美鎮清潔隊說，前幾年和美開始對收運彈簧床收費時，民眾多少都會抱怨，公部門也要承受壓力，如今，縣府再次修正，訂定更加明確收費標準，希望能夠全縣一起配合來上路。

    但也有清潔隊認為，距離春節只剩下2個月，可能傾向在春節後再採取新制收費，降低民眾對於新收費規定的衝擊，也避免民眾把大型家具全部集中在國家清潔週的免費時段。

    相關新聞：
    彰縣巨大廢棄物全面調漲 最高漲幅逾4倍 家具可單件計費

