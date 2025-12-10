為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

    2025/12/10 20:23 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭太平山遊樂區被目擊黃喉貂獵殺體型大上5倍的山羌。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山遊樂區被目擊黃喉貂獵殺體型大上5倍的山羌。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    黃喉貂外表可愛，卻是山林中兇猛的獵食者，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區被目擊黃喉貂獵殺畫面，一隻黃喉貂緊追體型比牠大上五倍的山羌，雙方追逐數十公尺後，山羌精疲力竭潛入草叢被逮個正著，展現「羌仔虎」高超的狩獵本能。

    黃喉貂身形修長，擁有鮮黃亮麗皮毛及炯炯有神眼睛，外形超萌，但生性兇猛，經常群體獵捕山羌，又稱為「羌仔虎」，太平山遊樂區被拍到黃喉貂獨自獵捕比牠大上五倍的山羌，活生生畫面成了自然界物競天擇的寫照。

    太平山遊樂區經理阮名揚今天（10日）指出，太平山蹦蹦車昨天停駛保養，工作人員黃清漢等人巡視鐵道途中，在距離太平山車站1公里處，發現一隻山羌在軌道上倉皇逃竄，仔細一看，黃喉貂從後緊追不捨，追逐過程中，黃喉貂數度用前腳意圖撲倒獵物，因山羌巧妙閃躲而未能得逞。

    山羌使盡全力奔跑數十公尺後，鑽進鐵道旁的草叢內，黃喉貂見機不可失，使力衝進去咬住山羌脖子，黃清漢用手機全程拍下，感嘆地說，「物競天擇，山羌終究沒能逃過被獵殺命運」。

    阮名揚說，太平山遊樂區保育有成，在園區常會巧遇山羌、黃喉貂之類山林嬌客，大家下次入園如果碰上野生動物，切記不干擾、不接觸、不餵食「三不原則」，一起為保育工作盡份心力。

    山羌在太平山蹦蹦車軌道上逃命，黃喉貂在後追趕。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    山羌在太平山蹦蹦車軌道上逃命，黃喉貂在後追趕。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    山羌奔跑數十公尺後精疲力竭，潛入草叢被黃喉貂逮個正著（紅圈處）。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    山羌奔跑數十公尺後精疲力竭，潛入草叢被黃喉貂逮個正著（紅圈處）。（圖由林保署宜蘭分署提供）

