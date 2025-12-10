為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南最潮村落體驗 大崎玩轉超大彈弓

    2025/12/10 20:32 記者洪瑞琴／台南報導
    大崎村落遊戲島闖關體驗，學員挑戰超大的「山賊彈弓」。（台南市文化局提供）

    大崎村落遊戲島闖關體驗，學員挑戰超大的「山賊彈弓」。（台南市文化局提供）

    台南村落也能這麼玩！台南市立博物館今年攜手「大崎村落創藝基地」，透過文化部「百大文化基地整合串連推廣計畫」，邀請多所大專院校空間設計相關系所的學生，走進烏山頭水庫與台南藝術大學旁的大崎聚落，親身體驗「村落遊戲島」的創意活化模式。

    不同於傳統走讀，學生們這次不只在古厝間穿梭，更在聚落內挑戰超大彈弓、探索各式趣味裝置，從遊戲中理解空間設計與地方創生的關聯，並透過討論與體驗，思考閒置空間如何在現代城鄉治理中找到新生命。

    大崎聚落近年在駐村藝農團隊推動下，以「設計翻轉、創意經營」為核心理念，持續進行古厝活化、遊戲場域設計與文化素材轉譯，打造兼具地方文化特色與跨域實驗精神的「村落玩學」場域。

    林建叡指出，投入地方不必侷限框架，村落中的「鬆動」與「留白」常是社會創新的起點。青年參與計畫，不僅能重新想像空間設計價值，也能深化對永續城鄉、閒置空間活化與社區治理的思辨。

    南市文化局長黃雅玲表示，台南市立博物館與大專院校合作，讓更多青年認識「百大文化基地」精神與行動方法，並促成青年培訓、實習、駐村或跨域合作網絡，為城鄉發展注入新想像與活力。

    老屋變身溜滑梯遊戲場。（記者洪瑞琴攝）

    老屋變身溜滑梯遊戲場。（記者洪瑞琴攝）

    大崎村落遊戲島萌豬相撲造景。（記者洪瑞琴攝）

    大崎村落遊戲島萌豬相撲造景。（記者洪瑞琴攝）

    青年學員走讀村落，造訪廣場地標。（南市文化局提供）

    青年學員走讀村落，造訪廣場地標。（南市文化局提供）

    大崎村落保留傳統老屋。（記者洪瑞琴攝）

    大崎村落保留傳統老屋。（記者洪瑞琴攝）

    圖
    圖
