三地集團創辦人遭起訴 屏東縣府：舊酒廠開發案不受影響

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉嫌透過灌水工程款收受回扣，高雄地檢署本月8日偵結，依特別背信、證券交易法起訴鍾嘉村，具體求刑18年，併科罰金1億9000萬元。由於三地集團在屏縣有正在施工的舊酒廠停車場整體開發案，以及車城光電案，進度是否受影響引發關注，屏縣府表示，舊酒廠部分正常進行中，車城光電案則是中央權責。

目前屏東縣兩大開發案，包括舊酒廠停車場整體開發案和車城光電案，是由三地集團施工，屏東縣政府今（10）日表示，車城光電案是中央核准，為能源署權責；另外，由屏東縣府執行的屏東市舊酒廠停車場整體開發興建營運移轉案，目前工程則不受影響，進度已進行到建築物外牆及室內裝修作業，施工工項也持續進行中，該案預計在明（2026）年7月開始試營運。

舊酒廠停車場整體開發興建移轉營運案位屏東觀光夜市旁，為屏東縣政府首個BOT加OT案，由隸屬三地集團的品川國際開發公司斥資近14億元投資開發，2022年5月動土，定位為屏東智慧型時尚商業體驗中心，商業樓地板面積約5480坪，為地上6層、地下2層，由風情商業街、Shopping Mall、休閒娛樂及停車場組成，另增加餐飲、休閒娛樂、兒童娛教、生活服務，商場未來將有130個櫃位，提供至少3百個以上工作機會。

