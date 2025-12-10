為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「角落生物」降臨台中柳川！ 水舞秀打造療癒視覺饗宴

    2025/12/10 20:16 記者廖耀東／台中報導
    角落生物的五大主角群之一企鵝。（記者廖耀東攝）

    角落生物的五大主角群之一企鵝。（記者廖耀東攝）

    台中市年度重頭戲「耶誕嘉年華活動」近日舉辦試點燈儀式，由市府新聞局主辦，局長欒治誼到場揭曉今年三大亮點，正式宣告耶誕氛圍全面展開，現場不少民眾提前卡位搶拍，氣氛熱絡。

    欒治誼表示，今年活動規模全面升級，展期首度延長至20天，創下歷年最長紀錄，讓市民與遊客能夠更充裕地感受耶誕燈飾魅力。其次，18公尺高的耶誕主樹柱立於舊台中火車站廣場，首度換上「蛋糕造型裙裝」，結合城市復古風與夢幻童話氛圍，造型別具巧思，成為全台唯一特色打卡亮點。

    最吸睛的則是本次水舞秀主題，首度攜手日本超人氣IP「角落生物」，由蜥蜴媽媽與多位角落小夥伴化身主題燈組，搭配燈光、音樂與水舞交織演出，呈現溫馨療癒的視覺饗宴，象徵陪伴、幸福與希望。試點燈當晚，燈光隨音樂節奏閃耀環繞水面，不少民眾驚呼連連，紛紛舉起手機記錄難得畫面。

    市府表示，本屆耶誕嘉年華不僅結合國際IP，更運用在地場域特色打造沉浸式體驗，期盼透過燈藝與水舞表演，為城市帶來溫暖祝福，也吸引更多旅客共度溫馨佳節。

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物，角落生物的五大主角之一白熊。（記者廖耀東攝）

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物，角落生物的五大主角之一白熊。（記者廖耀東攝）

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物首登水舞秀，打造療癒視覺饗宴。（記者廖耀東攝）

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物首登水舞秀，打造療癒視覺饗宴。（記者廖耀東攝）

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物首登水舞秀，打造療癒視覺饗宴。（記者廖耀東攝）

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物首登水舞秀，打造療癒視覺饗宴。（記者廖耀東攝）

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物首登水舞秀，打造療癒視覺饗宴。（記者廖耀東攝）

    台中市耶誕嘉年華引進國際IP角落生物首登水舞秀，打造療癒視覺饗宴。（記者廖耀東攝）

    耶誕氣氛的麋鹿駐足河岸步道旁，氛圍感十足。（記者廖耀東攝）

    耶誕氣氛的麋鹿駐足河岸步道旁，氛圍感十足。（記者廖耀東攝）

    民眾驚呼連連，紛紛舉起手機記錄難得畫面。（記者廖耀東攝）

    民眾驚呼連連，紛紛舉起手機記錄難得畫面。（記者廖耀東攝）

    新聞局長欒治誼出席台中市耶誕嘉年華試點燈活動。（記者廖耀東攝）

    新聞局長欒治誼出席台中市耶誕嘉年華試點燈活動。（記者廖耀東攝）

