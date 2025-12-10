國際人權日 台南學生淨灘、選小市長、做「愛的蛋餅」

台南市永康國中將人權議題納入班會討論。（台南市教育局提供）

今天（10日）是國際人權日，台南市持續推動校園人權教育已超過14年，今年選出南安、永華、大同、正新、永康、南新等6所示範學校，各校都有自己的亮點！

南安國小帶孩子淨灘、參觀防災教育館，從「做中學」培養尊重生命的態度；永華國小舉辦「自治市小市長選舉」與志願服務隊，學生在校園就能體驗民主運作；正新國小把「兒童權利公約」融入課程，還在校慶製作人權標語，把公民素養帶進社區。

大同國小帶學生參觀司法博物館與台灣文學館，了解法院運作並宣導兩公約；永康國中透過班會討論與走讀歷史場景，讓人權學習貼近生活；南新國中則舉辦「CRC親子共融研習」與「愛的蛋餅」活動拉近師生、家長距離，更成立反毒小隊，用創意方式宣導拒毒。

教育局長鄭新輝說，示範學校計畫不只是教學生權利，也讓校園更友善、學生更懂民主與法治，還能培養國際視野。教育局每年也用線上問卷，幫各校檢視、調整人權教育，讓學習更貼近學生需求。

教育局也說，雖然目前有憲法、國際人權公約等，且有各式各樣的人權組織，仍應持續努力保障每個人的權利，像是目前的釋字第784號（各級學校學生之行政爭訟權案）及教育基本法，都宣示並明確化學生的權利，教育人員更應提醒學生，隨時覺察自我的人權意識。

在學生權益愈來愈受重視的現在，釋字第784號重點，所有學校學生不論是國小、國中、高中還是大學生，只要認為學校的處分或管理措施侵害了他們的合法權利，都可以向法院提起行政訴訟尋求救濟。

台南東區大同國小認識法院運作。（台南市教育局提供）

