為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    爭取重度失能者照護自由選擇權 長照協會向陳時中建言獲認同

    2025/12/10 19:06 記者蔡文居／台南報導
    全國各縣市長照協會及各縣市長照協會代表團北上，針對現行長照制度向政務委員陳時中提建言。（潘新傳提供）

    全國各縣市長照協會及各縣市長照協會代表團北上，針對現行長照制度向政務委員陳時中提建言。（潘新傳提供）

    現行長照2.0政策，針對完全無法自理，需全天候照護或臥床的重度失能者，如果採居家服務每個月政府補助3萬6180元，如果到住宿式機構則補助1萬元。台灣長照社團法人協會建議修法，使八級重度失能者能依需求，自由選擇居家照顧或者進到失智型、專業護理型等不同類型的機構，讓照顧真正回到「以人為本」。這項建議，獲政務委員陳時中認同，將建議納入明年度長照施政規劃。

    全國各縣市長期照護協會今天上午由台灣長照社團法人協會暨台南市長期照護發展協會理事長潘新傳率領來自全國各縣市長照協會代表團北上，針對現行長照制度的三大缺口提出具體改革議案，並與政務委員陳時中、衛福部長照司等單位進行深入討論。

    潘新傳表示，對於相關建議，政務委員陳時中以自己照顧家人的經歷表示認同，並表達將把相關議題建議納入明年度施政重點方向，讓與會的多位協會代表十分振奮。

    潘新傳說，這不只是一場會議，而是替全台四級以上失能者與照顧家庭爭取希望的重要一步。現場合影時，他難掩欣慰，對於能將第一線長照困境清楚傳遞給中央政策制定者，並獲得正面承諾，感到振奮。這也代表中央願意正式面對多年累積的長照制度斷層，這對許多家庭來說，這一步，可能就是新的希望。

    全國長照協會今天提出三大主要改革訴求，包括八級失能要有「機構選擇自由」、制定《長照專業人員專法》及A8評鑑指標需全面檢討，改善後不應再被列為缺失。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播