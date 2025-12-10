爭取重度失能者照護自由選擇權 長照協會向陳時中建言獲認同

全國各縣市長照協會及各縣市長照協會代表團北上，針對現行長照制度向政務委員陳時中提建言。（潘新傳提供）

現行長照2.0政策，針對完全無法自理，需全天候照護或臥床的重度失能者，如果採居家服務每個月政府補助3萬6180元，如果到住宿式機構則補助1萬元。台灣長照社團法人協會建議修法，使八級重度失能者能依需求，自由選擇居家照顧或者進到失智型、專業護理型等不同類型的機構，讓照顧真正回到「以人為本」。這項建議，獲政務委員陳時中認同，將建議納入明年度長照施政規劃。

全國各縣市長期照護協會今天上午由台灣長照社團法人協會暨台南市長期照護發展協會理事長潘新傳率領來自全國各縣市長照協會代表團北上，針對現行長照制度的三大缺口提出具體改革議案，並與政務委員陳時中、衛福部長照司等單位進行深入討論。



潘新傳表示，對於相關建議，政務委員陳時中以自己照顧家人的經歷表示認同，並表達將把相關議題建議納入明年度施政重點方向，讓與會的多位協會代表十分振奮。

潘新傳說，這不只是一場會議，而是替全台四級以上失能者與照顧家庭爭取希望的重要一步。現場合影時，他難掩欣慰，對於能將第一線長照困境清楚傳遞給中央政策制定者，並獲得正面承諾，感到振奮。這也代表中央願意正式面對多年累積的長照制度斷層，這對許多家庭來說，這一步，可能就是新的希望。

全國長照協會今天提出三大主要改革訴求，包括八級失能要有「機構選擇自由」、制定《長照專業人員專法》及A8評鑑指標需全面檢討，改善後不應再被列為缺失。

