因應高齡少子化 政院明通過衛福部組改設置兒家、長照署

衛福部將啟動組改，包含為提升政策層級，設置兒少及家庭支持署，以及整合長照業務，成立長期照顧及社會發展署。圖為部立基隆醫院日照中心。（資料照）

衛福部將啟動組改，為提升政策層級，將設置兒少及家庭支持署，以及整合長照業務，成立長期照顧及社會發展署，另增設國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院2行政法人，盼藉財務與人事彈性，吸引專業人才。

行政院會明天將通過「衛生福利部組織法」修正草案、「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法」草案、「衛生福利部長期照顧及社會發展署組織法」草案及「衛生福利部中央健康保險署組織法」修正草案等4項草案。

行政院政委陳時中表示，因應少子化，衛福部將設立「兒少及家庭支持署」，下設兒少健康組、保護安置組、家庭支持組、兒童權利、托育服務組及綜合企劃組，監督及管理所屬4家兒少機構，目標為落實總統健康台灣願景、重視兒少權益與保護、整合兒少健康政策，來回應國人的期待。

陳時中指出，鑒於台灣邁入高齡化社會，整合長期照顧司與社會及家庭署，成立「長期照顧及社會發展署」，下設長照資源管理組、長照機構管理組、老人福利組、身心障礙福利組、婦女福利組、綜合企劃組，監督及管理所屬9家老福及身障機構。目標為整合長照服務，優化供需與醫療接軌及合作；整合長者、身心障礙者權益及福利；並促進女性發展與權益。

陳時中說，長照司業務全數併入長發署，社保司的國民年金及長照保險財務規劃，則併入長期照顧及社會發展署；健保業務併回健保署。

陳時中指出，這次組改也新增2個行政法人，在新藥、新科技進步快速下，為招攬人才、彈性晉用人才，成立「國家醫療科技評估中心」行政法人；而過去的國家中醫藥研究所頗受其他國家肯認，在中藥材的生產、種植、研究走向科學化，同樣需要大量人才，因此將轉型為「國家中醫研究院」行政法人。

以此規劃，衛福部組改後將從原先的10司、6處、7常設型任務編組、6機關（署）、40機構、無行政法人，調整為8司、7處、3常設型任務編組、6機關（署）、39機構、2行政法人。

