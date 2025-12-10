為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄國中生英文單字王出爐！ 她靠「能力」打敗71校高手奪冠

    2025/12/10 19:11 記者許麗娟／高雄報導
    義大國際中小學國中部2年級學生張愷倢，在2個多小時的聽英拼單字PK戰中，擊敗所有選手奪得「英文單字王」。（高雄市教育局提供）

    義大國際中小學國中部2年級學生張愷倢，在2個多小時的聽英拼單字PK戰中，擊敗所有選手奪得「英文單字王」。（高雄市教育局提供）

    第8屆高雄市國中生英文單字競賽今（10）日在樹德家商舉辦決賽，今年共有全市71校400名學生參加初賽，120名進入決賽，經過激烈2個多小時的「聽英拼單字」PK戰，由義大國際中小學國中部2年級學生張愷倢奪得「英文單字王」。

    張愷倢在「聽英拼單字」PK戰最後以英文單字「能力（competence）」擊敗群雄勇奪第1。她說，從小就喜歡英文，國中開始閱讀英文文學作品，認字量逐漸擴大，多閱讀、多看是她學英文的方式，尤其見到不認識的英文單字，就一定要去查詢單字的意思與使用方式。

    決賽是仿效美國Spelling Bee比賽，120名入圍選手每人須在10秒內將單字拼寫在白板上，答錯1題即遭淘汰，題目的難度將隨選手表現而調整，以大考中心英文參考詞彙第3〜4級字為基準，逐步提升到第5〜6級範圍。

    本屆第2名為高師大附中陳昱瑍、第3名復華中學國中部佘亮萱、第4名右昌國中郭嘉綸、第5名左營國中學黃嵩維、第6名英明國中陳柏希、第7名高師大附中洪啟睿、第8名道明中學國中部朱宥愷。

    高雄市教育局長吳立森表示，英文單字是學習英語的基礎，國中生從競賽過程可增進英語文基礎能力，提升英文單字字彙量，更能激發學習英文動機。

    入圍決賽的120名選手，須在10秒內將單字拼寫在白板上，答錯1題即遭淘汰。（高雄市教育局提供）

    入圍決賽的120名選手，須在10秒內將單字拼寫在白板上，答錯1題即遭淘汰。（高雄市教育局提供）

    第8屆高雄市國中生英文單字競賽，前8名選手出爐。（高雄市教育局提供）

    第8屆高雄市國中生英文單字競賽，前8名選手出爐。（高雄市教育局提供）

