政院「人工生殖法」修正明拍板 代理孕母爭議大脫鉤處理

行政院會明天擬通過「人工生殖法」修正草案，政務委員陳時中表示，代理孕母將脫鉤處理。（記者鍾麗華攝）

行政院會明天將通過「人工生殖法」修正草案，行政院政務委員陳時中表示，修正草案放寬女同志配偶、滿18歲單身女性使用人工生殖技術，且必須使用自身的子宮和卵子，術前須進行子女最佳利益評估、簽署受術配偶同意書，確認親子關係成立，受術前也能知悉捐贈者國籍、血型及膚色。至於爭議較大的代理孕母則脫鉤處理。

陳時中表示，人工生殖法討論非常久，修正草案基本精神為著重婦女的生育自由，以及兒童最佳利益，代理孕母因社會共識尚未形成，維持脫鉤處理，現行除不孕夫妻能使用人工生殖技術，草案擴大納入同性婚姻和單身女性族群，並新增術前規範。

請繼續往下閱讀...

陳時中指出，此次修法要求進行人工生殖必須符合子女最佳利益評估、適合人工生殖、年滿45歲須經檢查評估沒有不適合懷孕情形，以及要有子宮，因男同志涉及代孕議題，並不適用。

至於同婚者資格部分，陳時中解釋，必須是依據司法院釋字第748號解釋施行法合法登記者，用自己子宮生育；至於未婚婦女部分，則須年滿18歲、適合人工生殖，且要以自身的卵子與子宮進行人工生殖。

草案為強化人工生殖子女最佳利益，陳時中說，草案新增「鞏固親子關係」，確保人工生殖子女擁有雙親，不須再赴法院認定，未來只要簽下受術配偶同意書，親子關係即成立，代表植入後不能隨意撤銷，若同性婚姻被撤銷或無效，親子關係仍存在。

草案也擴大「血緣知悉權」，陳時中解釋，現行人工生殖生育的子女，要在結婚或收養時才能查詢是否有觸及民法禁止結婚與禁止收養等規定，現在則是在受術者受術前，就要知悉捐贈者的國籍、血型以及膚色，以及人工生殖生育的子女在進行重大疾病移植、重大遺傳性疾病時，也能查詢捐贈者姓名及聯絡方式，若得到捐贈者同意後便能獲得相關所需資訊等。

草案同時也加強對人工生殖機構的管理，強化捐贈者、受術者的知情同意權益，否則就不能進行人工生殖，且進行任何手術都要告知風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法