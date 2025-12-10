為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆河明天恢復抽水 基市府、台水加強巡檢與稽查

    2025/12/10 18:35 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆河八堵抽水站明天將恢復取水。（記者盧賢秀攝）

    基隆河八堵抽水站明天將恢復取水。（記者盧賢秀攝）

    基隆河11月27日油污事件影響基隆和新北汐止十餘萬用戶用水，確認水質符合標準，經濟部宣布明天早上基隆河恢復取水。市府今天召開會議，也要求台灣自來水公司和相關單位加強基隆河巡檢、增設自動監測儀，提高基隆河八堵抽水站上下游共18家列管廠商稽查頻率，以避免類似事件。

    基隆河11月27日發生油污染事件，水公司八堵抽水站立即停止抽取基隆河水，改以新山水庫供水，經過清淤與抽檢水質，決定明天開始恢復取水。

    市府今天邀集環境部、經濟部水利署、自來水公司召開「基隆河水質巡檢機制研商會議」，自來水公司將在新山水庫、瑪陵坑溪、鹿寮溪、基隆河等4個水質水量保護區每週巡查1次；八堵抽水站取水口、暖暖取水口、西勢水庫則每天巡檢2次。

    工務處除原本每日上午9點巡查河防構造物，並協助查看水面有無異常外，增加下午班次巡查重點區位，如八堵橋上下游、暖江橋上下游及碇內大排水面是否異常；市警局也將派員，協助加強碇內大排及各熱點巡邏。

    同時環保局將加強稽查基隆河八堵抽水站沿岸共18家列管廠商，環境部建議聯合稽查小組提高水質稽查頻率，並對工廠或事業如有違反排放應加強查辦。

    此外，自來水公司將興隆街增設自動監測儀器TOC（總有機碳）分析儀，並裝設連續式熱嗅設備以人工每2小時檢測一次；八堵抽水站除現有自動監測儀器水面油膜監測儀等24小時監測，如有異常會發出警示通知操作人員應變處理，並將於12月1日增設新型「水中油監測儀」，加強把關。

