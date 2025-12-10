為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    邁入第25年！壽山盃公益高球賽明年1月開打15日起報名

    2025/12/10 18:22 記者許麗娟／高雄報導
    第25屆壽山盃公益高爾夫球賽將於12 月 15 日開放報名，明（2026）年1月10日於高雄信誼高爾夫球場開打。（敬典文教基金會提供）

    由敬典文教基金會主辦的「壽山盃公益高爾夫球賽」將邁入第25屆，這場「以球會友、以愛傳愛」的賽事，號召全台球友揮桿做公益，為弱勢團體募款，將於12月15日正式開放報名，明年1月10日於高雄信誼高爾夫球場開打。

    基金會企劃部經理龍韻如表示，壽山盃舉辦25年來，已累計協助70家弱勢團體，每年壽山盃因應贊助廠商所提供不同的品項規劃高爾夫球每一洞的趣味，這次賽事，將於活動當天上午10點半舉辦果嶺遊戲，只要捐贈500元就可參加並有機會獲得 BMW Cruise M-Bike；另外17洞捐款1000元以上，即可獲得園遊會券2張，還可以玩回饋遊戲1次，今年的愛心勸募目標為150萬元。

    本屆的受贈單位包括台南市私立蘆葦啟智中心、屏東縣啟智協進會及高雄市私立博正兒童發展中心，將為他們添購身心障礙者健康需求的體能提升設備，剩餘募款收入亦將捐贈給其他弱勢單位，今年已獲BMW台北依德、BMW台北鎔德、LEXUS 高都汽車、澄觀園高爾夫球練習場、YAMAHA GOLF、船井生醫、吳依霖老師等20多家企業與名人行動支持，球賽當天3所受贈單位也會到場參加義賣園遊會。

