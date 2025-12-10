入冬第一波冷氣團週六晚報到！ 週四午後先轉溼涼

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

入冬第一波冷氣團將在本週六（13日）報到！中央氣象署預報，這波冷氣團是「先溼後乾」的型態，中部以北低溫僅12度到13度，並預計影響到下週二（16日）才逐漸回溫。明天下午起東北季風增強，會短暫轉為溼涼天氣。

氣象署預報員林定宜表示，明天上午各地多雲到晴，但下午起東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，中南部地區日夜溫差大；北部、東北部及東部地區轉為有局部短暫雨的天氣，並持續影響到週六白天。

「東北季風在週六白天開始減弱，但晚間緊接著大陸冷氣團報到」，林定宜表示，氣象署在今天確定週六這波冷空氣會達到大陸冷氣團的強度，週六晚上起水氣變多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部較大雨勢，週日（14日）下半天起水氣才逐漸減少。

林定宜表示，週日到下週一持續受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部地區早晚偏冷，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，大陸冷氣團影響期間，最冷時刻出現在週日晚上到下週一清晨，中部以北、東北部僅剩12度到13度，其它地區約14度到16度，沿海空曠地區會更低溫。

林定宜指出，由於水氣增加，週六晚上到週一清晨，中部以北的3500公尺以上高山有零星降雪機率。這波大陸冷氣團預計在下週二（16日）才減弱，各地氣溫回升，各地恢復為晴到多雲、僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

