宜蘭三星紅柴林溫泉公園啟動，打造溫泉觀光新亮點，圖為基地空拍畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣三星鄉紅柴林地區鑽探到溫泉資源，縣府規劃為溫泉公園，將投入1億6000多萬元經費開發，明年度編列2230萬元預算，預計10月開工，設置湯屋、溫泉大眾池、煮蛋遊戲區、露營區、野餐區，營造成宜蘭溫泉觀光新亮點。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（10日）率領縣府團隊現勘，了解紅柴林溫泉公園計畫的進度，要求在明年如期完成第一期工程，打造三星鄉成為宜蘭溫泉縣藍圖的重要拼圖。

科技部2014年到2017年間辦理台灣北部深層地熱鑽井計畫，在三星鄉紅柴林地區鑽探1、2號井，鑽探完成後，把2號井交給宜蘭縣政府作為觀光遊憩使用，縣府利用2號井的溫泉資源，推動三星紅柴林溫泉公園興辦計畫，基地鄰近耕莘專校宜蘭校區，面積約2.2公頃。

宜蘭縣政府工旅處指出，紅柴林地區屬蘭陽溪沿岸地熱潛能區，地熱溫泉具有觀光開發價值，紅柴林溫泉公園計畫核定1億6000多萬元經費，明年及後年列入第一期工程，需要9200萬元，明年編列2230萬元，接下來經費再向中央爭取補助。

第一期工程將施作旅遊服務中心、溫泉大眾池、淋浴設施、植栽景觀、鋪面整地、停車場及基礎設施，明年6月完成設計，8月發包，10月開工，至於何時開放使用，目前尚無確切期程。

三星紅柴林溫泉公園設施配置圖。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）今率員現勘，了解紅柴林溫泉公園規劃進度。（圖由宜蘭縣府提供）

