「國民阿嬤」獲好人好事代表 金馬影后陳淑芳：行善助人是志業

陳淑芳說，相信不少人都跟自己一樣，存好心、說好話、做好事、當好人。（記者孫唯容攝）

中華民國好人好事代表八德獎頒獎典禮，今（10）日舉行在北市府青年局舉行，金馬影后陳淑芳在演藝事業成績斐然，榮獲好人好事代表，台北市長蔣萬安也出席頒獎典禮，他表示，八德獎是「台灣最美麗的風景是人」最真實的展現。陳淑芳也說，相信不少人都跟自己一樣，存好心、說好話、做好事、當好人，用自身的光芒照亮別人的光輝。

八德獎創辦至今已67年，蔣萬安說，各宗教都以「向善」為核心，不論是聖經所言「施比受更有福」，或星雲法師倡導的「做好事、說好話、存好心」，都提醒要主動關懷弱勢、在需要時伸出援手，「真正的幸福不在於擁有多少，而在於願意付出多少。」

蔣萬安表示，台北市府未來也會持續全力支持八德獎表揚活動，期盼這項充滿意義的獎項能延續百年，讓善的力量不斷流傳。今年臺北市共有兩位代表獲得八德獎肯定。蔣萬安分享，葉女士多年投入慈善，協助清寒學生、提供獎助學金、捐贈救護車、支持營養午餐，以實際行動帶來社會的溫暖；另一位周女士則是企業經營有成後積極回饋社會，捐贈復康巴士、心肺復甦器等醫療設備，展現企業家的愛與責任。

陳淑芳致詞時指出，自己獲獎十分感恩，感謝大會給予自己這麼高的榮耀，自己真的不會致詞「只會拿劇本背台詞」。陳淑芳說，行善助人、把愛傳出去，是撇除演藝事業外，她一輩子的志業，相信不少人都跟自己一樣，存好心、說好話、做好事、當好人，用自身的光芒照亮別人的光輝，相信社會有更多默默付出的人，她要向這群人道聲感謝。台下給予熱烈掌聲。

陳淑芳相信社會有更多默默付出的人，她要向這群人道聲感謝，隨後敬禮致謝，台下給予熱烈掌聲。（記者孫唯容攝）

台北市長蔣萬安也出席頒獎典禮，他表示，八德獎是「台灣最美麗的風景是人」最真實的展現。（記者孫唯容攝）

