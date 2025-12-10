為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    7成學生由家長接送上下學 靖娟推動繪製「社區通學風險地圖」

    2025/12/10 18:05 記者林曉雲／台北報導
    台北市福德國小學生從兒童視角檢視，並繪製社區通學風險地圖。（圖由靖娟基金會提供）

    根據交通部統計，近4年平均每年有上萬名12歲以下兒童，因交通事故傷亡，平均每天近30名學童受傷或喪生，另約7成學童由家長接送上下學，主要是認為社區道路安全不足，包括人行道被占用、車輛未禮讓、路口視線死角等。靖娟兒童安全文教基金會今（10）日舉辦交通安全檢視活動，帶領台北市福德國小學生，從「兒童視角」出發，實際走訪街區，記錄可能造成危險的路段及環境，繪製「社區通學風險地圖」。

    靖娟基金會執行長許雅荏表示，要讓孩子有能力自主上下學，改善道路環境是關鍵，兒童的真實感受與觀察，應被納入社區交通安全決策中，靖娟會持續推動學生上下學的交通安全。

    靖娟基金會也與全家便利商店合作推動「小小交安偵探隊：我的回家安全路」社區安全檢視行動，將鄰里熟悉的全家超商轉化為「交通安全學習站」。擔任「社區安全大使」的新中坡店店長蔡明潔說，他跟孩子一起走訪才發現，大人習以為常的地方，對孩子來說卻可能有危險，因自己也是兩個學齡前孩子的爸爸，身為社區一份子，希望能讓孩子在熟悉的社區安心長大，後續將在店鋪設置交通安全知識專區、舉辦繪本說故事活動，讓更多親子可以一起參與學習。

    靖娟基金會表示，明（2026）年將持續推動交通安全教育，預計與全家便利商店合辦10場交通安全宣導，結合店舖、學校及社區力量，培養兒童的風險辨識能力，促進家長、學校與社區共同參與，打造更安全的生活環境。

    靖娟基金會執長許雅荏（右）表示，靖娟會持續努力推動學童安全上下學。（圖由靖娟基金會提供）

