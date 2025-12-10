被Google抓包？空拍圖爆高雄小港垃圾堆3年 林欽榮：立刻清理

被Google抓包？空拍圖爆高雄小港垃圾堆3年 林欽榮：立刻清理2025/12/10 18:03 記者王榮祥／高雄報導
高雄市小港區高坪38街附近有處垃圾堆，Google拍了3年都沒變。（許采蓁團隊提供）
高市議員許采蓁今在議會提及小港區高坪38街附近某土地上，2022年就被棄置大批垃圾，但3年來沒人處理、垃圾量不斷變大，Google今年空拍，垃圾都還在！副市長林欽榮說，立刻處理。
許采蓁引述網友製作的高雄人造垃圾觀光地圖，批評高雄成為亂倒垃圾的城市，而市府裁罰卻很無力，以先前岡山李姓里長涉嫌亂倒垃圾一案，3年來被開罰13次，開罰金額卻一次比一次輕；環保局長張瑞琿答詢指出，一切都依照裁罰基準開罰。
請繼續往下閱讀...
許采蓁進一步提到小港某處場域，從Google空拍圖顯示，2022年就被丟棄大量垃圾，3年後、也就是最近再從Google檢視，發現同個地方還是有大批垃圾、且數量有增加情況。她不解為何一處垃圾堆可以放任3年，Google空拍都很清楚，市府的監控機制呢？
林欽榮答詢說，會立刻請環保局稽查大隊到場清理，這部分應該即時處理。
高市議員許采蓁（右）今在議會提及小港區高坪38街某處2022年就被棄置大批垃圾，但3年來沒人處理、垃圾量不斷變大，Google今年空拍，垃圾都還在。（記者王榮祥翻攝）
熱門賽事、球星動態不漏接