為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    被Google抓包？空拍圖爆高雄小港垃圾堆3年 林欽榮：立刻清理

    2025/12/10 18:03 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市小港區高坪38街附近有處垃圾堆，Google拍了3年都沒變。（許采蓁團隊提供）

    高雄市小港區高坪38街附近有處垃圾堆，Google拍了3年都沒變。（許采蓁團隊提供）

    高市議員許采蓁今在議會提及小港區高坪38街附近某土地上，2022年就被棄置大批垃圾，但3年來沒人處理、垃圾量不斷變大，Google今年空拍，垃圾都還在！副市長林欽榮說，立刻處理。

    許采蓁引述網友製作的高雄人造垃圾觀光地圖，批評高雄成為亂倒垃圾的城市，而市府裁罰卻很無力，以先前岡山李姓里長涉嫌亂倒垃圾一案，3年來被開罰13次，開罰金額卻一次比一次輕；環保局長張瑞琿答詢指出，一切都依照裁罰基準開罰。

    許采蓁進一步提到小港某處場域，從Google空拍圖顯示，2022年就被丟棄大量垃圾，3年後、也就是最近再從Google檢視，發現同個地方還是有大批垃圾、且數量有增加情況。她不解為何一處垃圾堆可以放任3年，Google空拍都很清楚，市府的監控機制呢？

    林欽榮答詢說，會立刻請環保局稽查大隊到場清理，這部分應該即時處理。

    高市議員許采蓁（右）今在議會提及小港區高坪38街某處2022年就被棄置大批垃圾，但3年來沒人處理、垃圾量不斷變大，Google今年空拍，垃圾都還在。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員許采蓁（右）今在議會提及小港區高坪38街某處2022年就被棄置大批垃圾，但3年來沒人處理、垃圾量不斷變大，Google今年空拍，垃圾都還在。（記者王榮祥翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播