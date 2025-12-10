台南廢棄蚵棚變黑金 「木煤氣」創生質能發電新商機

廢棄竹製蚵棚燒製成竹炭、竹醋液，現在更研發將燒製竹炭過程中產出的「木煤氣」。（記者楊金城攝）

台南廢棄蚵棚回收再利用有新突破，台南市漁港及近海管理所與龍崎區農會合作，除了將廢棄竹製蚵棚生產竹炭、竹醋液，今天（10日）發表更研發將燒製竹炭過程中產出的「木煤氣」，變為具有高度經濟與環境價值資產的生質能發電燃料，用以發電，讓蚵棚海廢未來有發展新商機的可能性。

台南市1年回收處理的廢棄竹製蚵棚約有2000多公噸，除了標售供給鍋爐燃料外，也發展循環經濟，5年前與龍崎嶇農會合作利用回收蚵棚燒製竹炭開發出一系列「海竹炭」商品，有海竹炭除臭除濕包、海竹炭竹醋液、竹炭貓砂除臭粒及竹炭粉土壤改良介質等商品，今年台南市農業局再合作研發木煤氣發電技術。

南市漁港所指出，廢棄蚵棚利用汽化爐產生的木煤氣作為生質發電燃料，如能成功驗證再利用技術、一套完整的循環經濟模式，將能把每年產生竹製蚵棚廢棄物的環境負債變成有市場價值的循環經濟。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，過去從傳統土窯燒製竹炭，現在採用現代化汽化爐製炭技術。此一升級不僅優化了竹炭、竹醋液產品質量，更將廢蚵棚的處理能力從過去每月僅約3公噸，大幅提升至每日1公噸，處理量提升近10倍。此外產生的「木煤氣」可供生質能發電燃料。

台南市農業局局長李芳林指出，透過與產業界合作，將蚵棚海廢進行有效之再利用，不但可維護好海洋環境，同時建構台南市循環經濟的架構與規模。

台南市漁港及近海管理所與龍崎區農會合作，將廢棄竹製蚵棚生產竹炭、竹醋液。（記者楊金城攝）

台南廢棄蚵棚回收再利用發展循環經濟，還保護海洋。（記者楊金城攝）

