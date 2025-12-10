台大今頒15類獎學金給83人 弱勢生獲資助專注學業

台大今頒發114學年度各類獎學金，校長陳文章（左二）頒發「優秀青年獎」。（圖由台大提供）

國立台灣大學今（10） 日舉行「114學年度各類獎學金頒獎典禮」，共頒發15項獎助學金項目給83名學生，其中，私人獎學金過半資助清寒學生。台大校長陳文章表示，獎學金不僅是經濟上的幫助，更是一份肯定與責任，鼓勵學生在不同領域探索與突破，台大會以嶄新視野迎接快速變遷時代，培育具專業、創造力、領導力與利他精神的世界公民。

台大經濟系教授林明仁曾發表過研究，從家戶所得報稅資料串聯子女就學資料交叉比對發現，51%台大學生來自前20%所得最高的家庭，所得越高的家庭子女，進台大的比例也越高，富有家庭小孩進台大機率，幾乎是貧窮家庭小孩的6倍。

私人獎助學金包括擔任台大校長20年、前中研院院長錢思亮去世後，其家人於2012年捐設紀念獎學金；前世界先進法務長陳立寰於2023年捐設新住民子女獎助學金等，陳文章感謝社會各界挹注資源，讓台大學生能夠發展潛能，並讓經濟弱勢學生得以專心致力於學業。

陳文章也表示，台大近年積極推動多元學習方案與國際合作，展現台大在培育新世代人才與推動世界級科研上的決心，期許學生勇敢迎接挑戰，主動回應人類社會的重要議題，並在未來回饋社會，延續設獎單位的關懷理念，讓善意持續傳遞。

台大生化科技學系學生蔣瑮渂獲「國立台灣大學方頌仁先生原住民族學生獎學金」，分享她從失親、抗癌到重返校園的生命歷程，她說，不管生命怎麼波動，都還能選擇前進的方向，期望未來投入癌症研究，推動無障礙與多元共融，讓社會看見差異背後的價值。

台大政治學系學生申旻英來自韓國，獲得「國際學位生獎學金」，她以流利中文致謝，回顧從語言零基礎到融入校園的努力，並分享參與國際引路人計畫、迎新大使服務及實習經驗，強調「勇於挑戰與追求夢想的決心」，並感謝台大獎學金讓她能專注學業、拓展國際視野。

台大生化科技學系學生蔣瑮渂獲「台大方頌仁先生原住民族學生獎學金」。（圖由台大提供）

台大今日頒發各類獎助學金，其中不少私人獎助學金是幫助清寒學生。（記者林曉雲翻攝）

