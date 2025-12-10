為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中央大學與國家公園署合作 推出2026「生跡」衛星影像月曆

    2025/12/10 16:26 記者周敏鴻／桃園報導
    中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合作推出2026「生跡」衛星影像月曆。（記者周敏鴻攝）

    國立中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合作推出2026「生跡」衛星影像月曆，以50公分解析度的先進衛星光學影像，紀錄玉山、雪霸、墾丁等國家公園的山脈紋理、水系延展、棲地變遷等，呈現台灣的自然生命脈動。

    衛星影像月曆製作團隊運用衛星資料、地理資訊與生態資訊，打造兼具知識、美學的衛星影像作品，展現台灣生態的豐富性與動態變化，中央大學校長蕭述三說，國家公園署與中央大學太空及遙測研究中心攜手投入，讓月曆兼具科學的精準與藝術的溫度，也讓教育延伸到山林、河海與社會之中。

    國家公園署長王成機表示，台灣的國家公園涵蓋高山、平原與海域，展現跨熱帶與溫帶氣候的全方位自然樣貌與物種多樣性，希望透過衛星影像的全新視角，為台灣國家公園留下珍貴紀錄，並促進民眾對自然生態維護等反思。

    中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合作推出2026「生跡」衛星影像月曆。（記者周敏鴻攝）

