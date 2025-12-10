公路邊坡崩塌怎麼補救？ 二階段「蜘蛛人吊掛」、「掛網噴漿」

公路局做台7線33公里崩塌後邊坡搶災。（公路局提供）

台7線33公里處在今年8月21日發生崩塌事件，造成路段封閉管制。交通部公路局經過80小時搶災作業，最後在8月24日恢復通行。公路局也做科普說明，公路邊坡搶救得經過兩道手續，第一是用「蜘蛛人吊掛」方式清理落石，第二階段再做掛網噴漿作業。

公路局表示，這路段的邊坡分析，崩塌地點屬於大桶山層，岩性屬於砂岩且有多組節理，極易因為地表風化作用而解壓崩塌，經過DEM進行地形高程變異分析（DoD）計算，裸露面積2800平方公尺，高度達125公尺，崩塌土方量1100立方公尺，滾落的巨石長度達5.3公尺、重量達200噸。

公路局指出，邊坡上也有多組節理、落石及岩屑堆積，經評估有二次崩塌可能性。為防止二次災害發生，公路局採分階段復健作業，第一階段先採用「蜘蛛人」吊掛方式，清除可能掉落的潛在落石，確保坡面安全。

第二階段採「掛網噴漿」工法，先將整個邊坡以鐵絲網覆蓋，用噴凝土來填滿邊坡上的裂痕，防止雨水持續滲入地表，避免後續二次崩塌風險。

