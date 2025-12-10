為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南行銷國產豬肉 「台灣豬安心吃」12/27辦桌限量40桌

    2025/12/10 16:21 記者楊金城／台南報導
    台南是第4大養豬縣市。（農業局提供）

    台南是第4大養豬縣市。（農業局提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情有驚無險，台南市養豬協進會和台南市農業局為強化行銷台南國產豬肉，12月27日中午將在善化區文康育樂中心舉辦「台灣豬安心吃」國產豬肉饗宴辦桌活動，推出以豬肉為主菜的豬肉料理饗宴，1桌只要4000元，限量40桌，搶訂桌的手腳要快。

    農業局畜產科指出，台南市養豬協進會因應非洲豬瘟疫情帶來的影響，推出超值優惠價格的「台灣豬安心吃」辦桌饗宴，讓民眾品嘗享用國產優質豬肉的鮮滋味，來提升國產豬肉的品牌形象與消費信心。

    台南市養豬協進會說，12月27日國產豬肉饗宴料理選用在地國產豬肉與農特產作為食材，請來總舖師搭配出美味豬肉料理，共有諸事鴻圖五福臨、書閣鸞鳳煨魚翅、蒜味白肉海草蝦、港式奇珍龍虎班、培根粽情八寶飯、山中嫩筍轟層肉、田園窯烤龍鳳腿、霜醬德國脆魯足、罈香豬崽一窩樂、尊爵席悅仙草凍等10道菜色。每桌優惠價4000元、限量40桌，額滿為止；即日起至12月18日下午5點前開放民眾訂購，台南市養豬協進會訂購專線（06）6569702。

    台南市養豬場現有541場、在養頭數57萬5千多頭，是第4大養豬縣市。

    「台灣豬安心吃」國產豬肉饗宴料理。（南市農業局提供）

    「台灣豬安心吃」國產豬肉饗宴料理。（南市農業局提供）

    好吃的德國豬腳料理是菜單之一。（農業局提供）

    好吃的德國豬腳料理是菜單之一。（農業局提供）

    「台灣豬安心吃」國產豬肉饗宴12月27日登場，推出豬肉料理。（南市農業局提供）

    「台灣豬安心吃」國產豬肉饗宴12月27日登場，推出豬肉料理。（南市農業局提供）

