烏金迎來豐收！ 雲林烏魚子「越大越便宜」原因曝

今年野生烏魚豐收，不少烏魚子比臉還大。（記者李文德攝）

烏魚產季來臨，雲林縣沿海地區不少地方正開始曬烏魚子，雲林區漁會優質烏魚子也正式開賣。總幹事林傳育表示，今年野生烏魚子豐收，價格平穩，比去年便宜1至2百元，甚至4到5兩重的烏魚子每片約2000元，「越大片越便宜」，因此12月14日將辦行銷推廣活動，歡迎民眾前往選購。

雲林區漁會今天公布烏魚子行情，3至3.9兩重每台斤1800元；4至4.9兩重每台斤2000元；5至5.9兩重每台斤1900元；6至6.9兩重每台斤2200元；7至7.9兩重每台斤2400元；8至8.9兩每台斤2600元9至9.9兩每台斤2800元；10至10.9兩每台斤3000元，其中5兩以上烏魚子與去年相較減少1至200元。

林傳育表示，今年野生烏魚子捕獲量比去年增加，是豐收年，甚至還有不少是比臉還要大的烏魚子，每台斤價格比去年便宜約1、200元，重點是「越大片越便宜」，主要原因是因為較小片的烏魚子多數送往加工廠一口烏，因此量少反而比較貴，所以到農曆過年前，正是吃烏魚子最佳時機，自用送禮是首選。

林傳育指出，為推廣在地漁產，連續19年舉辦行銷推廣活動，12月14日當天除有烏魚子評鑑外，更有烏魚大餐，推出香烤烏金鑽、芋香烏魚砂鍋、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆魚膘等10道菜，市價逾萬元每桌只酌收材料費6500元，還可以摸彩，200桌席次開放報名不久就額滿。

林傳育說，烏魚子餐不在賺錢，用意在促銷雲林優質烏魚；縣府農業處長魏勝德表示，縣內養殖烏魚養面積約112公頃，烏魚子產量更是占全台4分之1，近年區漁會的野生烏魚子品質佳，已經打出響亮口碑，民眾年節送禮、自用都是上選。

今年野生烏魚子豐收，區漁會更表示「越大片越便宜」，國人可選購。（記者李文德攝）

雲林區漁會行銷推廣活動14日登場，10道佳餚席開200桌，甫開放報名就額滿。（記者李文德攝）

