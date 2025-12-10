為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    烏金迎來豐收！ 雲林烏魚子「越大越便宜」原因曝

    2025/12/10 16:09 記者李文德／雲林報導
    今年野生烏魚豐收，不少烏魚子比臉還大。（記者李文德攝）

    今年野生烏魚豐收，不少烏魚子比臉還大。（記者李文德攝）

    烏魚產季來臨，雲林縣沿海地區不少地方正開始曬烏魚子，雲林區漁會優質烏魚子也正式開賣。總幹事林傳育表示，今年野生烏魚子豐收，價格平穩，比去年便宜1至2百元，甚至4到5兩重的烏魚子每片約2000元，「越大片越便宜」，因此12月14日將辦行銷推廣活動，歡迎民眾前往選購。

    雲林區漁會今天公布烏魚子行情，3至3.9兩重每台斤1800元；4至4.9兩重每台斤2000元；5至5.9兩重每台斤1900元；6至6.9兩重每台斤2200元；7至7.9兩重每台斤2400元；8至8.9兩每台斤2600元9至9.9兩每台斤2800元；10至10.9兩每台斤3000元，其中5兩以上烏魚子與去年相較減少1至200元。

    林傳育表示，今年野生烏魚子捕獲量比去年增加，是豐收年，甚至還有不少是比臉還要大的烏魚子，每台斤價格比去年便宜約1、200元，重點是「越大片越便宜」，主要原因是因為較小片的烏魚子多數送往加工廠一口烏，因此量少反而比較貴，所以到農曆過年前，正是吃烏魚子最佳時機，自用送禮是首選。

    林傳育指出，為推廣在地漁產，連續19年舉辦行銷推廣活動，12月14日當天除有烏魚子評鑑外，更有烏魚大餐，推出香烤烏金鑽、芋香烏魚砂鍋、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆魚膘等10道菜，市價逾萬元每桌只酌收材料費6500元，還可以摸彩，200桌席次開放報名不久就額滿。

    林傳育說，烏魚子餐不在賺錢，用意在促銷雲林優質烏魚；縣府農業處長魏勝德表示，縣內養殖烏魚養面積約112公頃，烏魚子產量更是占全台4分之1，近年區漁會的野生烏魚子品質佳，已經打出響亮口碑，民眾年節送禮、自用都是上選。

    今年野生烏魚子豐收，區漁會更表示「越大片越便宜」，國人可選購。（記者李文德攝）

    今年野生烏魚子豐收，區漁會更表示「越大片越便宜」，國人可選購。（記者李文德攝）

    雲林區漁會行銷推廣活動14日登場，10道佳餚席開200桌，甫開放報名就額滿。（記者李文德攝）

    雲林區漁會行銷推廣活動14日登場，10道佳餚席開200桌，甫開放報名就額滿。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播