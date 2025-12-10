嘉義市文化路夜市攤位爭奪戰 攤商、自治會互控黑箱、抹黑

嘉義市文化路夜市攤位爆爭議。（記者王善嬿攝）

嘉義市文化路夜市今年已破千萬人次造訪，攤位炙手可熱。然而有攤商投訴指控，文化路夜市攤位由文化路及蘭井街設攤區段自治會管理，自治會以違法自治會管理公約、逾期未繳清潔費等理由，片面解除攤商會籍，禁止他們設攤，「黑箱」作業且雙重標準，呼籲嘉義市政府介入盡責督導，勿讓自治會影響攤商財產、權益。文化路及蘭井街設攤區段自治會顏姓總幹事回應，投訴是抹黑，占人攤位的喊被占。

攤商投訴說，2012年就加入自治會，一直以來都很配合自治會管理，然而自治會林姓會長的攤位卻愈擺愈過來，雙方發生爭執，今年5月憤而提告請求確認會員關係存在後又撤告，但11月間，自治會又以擺攤超過「攤販整齊線」及通道出入口等，在未讓攤商說明的情況下，就開會通過解除其會籍，12月5日還帶人到攤位公告禁止設攤，且揚言今天下午要報警阻止他們設攤。

投訴攤商說，所設攤位的前一攤就是林姓會長攤位，前面攤位都超線，他們才跟著對齊擺攤，自治會藉故解除會籍根本雙重標準，不讓他們說明、過程黑箱；攤位都有明確界線，以往對方占到他們攤位都隱忍，即使擺攤還申請營業登記，都有憑有據，曾繳清潔費自治會不收，卻反控他們未繳費，已提起妨害自由及確認會員關係存在等告訴，主張會籍存在、自治會不能禁止其設攤，市府是督導單位，應確認自治會除籍的過程、除籍名單是否合規合理。

林姓會長透過顏姓總幹事回應，對方控訴都是抹黑，事實是對方僅申請1個攤位，卻從1攤變2攤、3攤，自己才是被占用攤位的受害者，已提告對方竊占。

顏姓總幹事說，自治會規章明訂不能設攤超過「攤販整齊線」，通道出入口也不能設攤，對方因違規才被解除會籍，為避免爭議，她與會長還迴避，解除會籍是經會員代表開會通過，呈報市府備查，都合乎程序。

嘉義市文化路7點後管制為行人徒步區，劃設攤販整齊線。（記者王善嬿攝）

投訴攤商主張都依規繳會費還申請營業登記合法繳稅，卻遭自治會片面解除會籍。（記者王善嬿攝）

