一人一顆剛剛好！ 屏東「棒球西瓜」上市

超級可愛！屏縣萬丹鄉青農張生華種植「MINIBALL」迷你小西瓜，目前正值產季，最佳規格每顆約450至550公克，因為果型可愛，拿在手上把玩宛如小球般，又有「棒球西瓜」之稱，1個人獨享剛剛好。

迷你西瓜「MINIBALL」是農友種苗創新育成的品種，肉色淡紅，有特殊香氣，播種約75至80天就可採收，不但紅肉部位口感清甜，就算吃到最外層的白肉，仍然爽脆回甘。張生華表示，MINIBALL嬌小玲瓏，不甜膩，標榜是「半糖」西瓜，3年前第一次種植，就發現很受消費者歡迎。

因為種植技術門檻高，屏東縣目前種植棒球西瓜的農民不多，張生華擁有一分地的西瓜園，採立式網室栽培，一分地可種1千多株，但他僅種600株；張生華表示，著太少果會變太大顆，結太多又會太小顆，所以還沒開花前就要整蔓，授粉時機、生長管理都要拿捏得很恰當。

屏東一年四季幾乎都可以種植棒球西瓜，只要盡量避開7月、8月的雨季，但張生華每年只種一季，今年9月底到10月初種，經過2個半月細心培栽，下週就可開始採收，600株一季的產量約1300顆至1400顆左右，但產期只有10來天，消費者想嘗鮮手腳要快，張生華在網路平台上自產自銷，禮盒分6顆、5顆、4顆裝。

今年40歲的張生華，畢業自佳冬高農農場經營科，原來被任職的公司外派到緬甸12年，從事農業採種等工作，後因家庭因素3年前回到故鄉萬丹，雖在海外工作擁有高薪，但回台能和家人團聚一起生活，更加開心與踏實。

迷你小西瓜「MINIBALL」連白肉的部位都好吃。（記者羅欣貞攝）

「MINIBALL」小巧可愛，又被稱為「棒球西瓜」。（記者羅欣貞攝）

有別於一般西瓜伏地栽培，「MINIBALL」迷你小西瓜是採立式栽培。（記者羅欣貞攝）

滿園垂掛的「MINIBALL」迷你小西瓜，十分可愛。（記者羅欣貞攝）

