為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一人一顆剛剛好！ 屏東「棒球西瓜」上市

    2025/12/10 15:48 記者羅欣貞／屏東報導
    小巧玲瓏的迷你西瓜「MINIBALL」。（記者羅欣貞攝）

    小巧玲瓏的迷你西瓜「MINIBALL」。（記者羅欣貞攝）

    超級可愛！屏縣萬丹鄉青農張生華種植「MINIBALL」迷你小西瓜，目前正值產季，最佳規格每顆約450至550公克，因為果型可愛，拿在手上把玩宛如小球般，又有「棒球西瓜」之稱，1個人獨享剛剛好。

    迷你西瓜「MINIBALL」是農友種苗創新育成的品種，肉色淡紅，有特殊香氣，播種約75至80天就可採收，不但紅肉部位口感清甜，就算吃到最外層的白肉，仍然爽脆回甘。張生華表示，MINIBALL嬌小玲瓏，不甜膩，標榜是「半糖」西瓜，3年前第一次種植，就發現很受消費者歡迎。

    因為種植技術門檻高，屏東縣目前種植棒球西瓜的農民不多，張生華擁有一分地的西瓜園，採立式網室栽培，一分地可種1千多株，但他僅種600株；張生華表示，著太少果會變太大顆，結太多又會太小顆，所以還沒開花前就要整蔓，授粉時機、生長管理都要拿捏得很恰當。

    屏東一年四季幾乎都可以種植棒球西瓜，只要盡量避開7月、8月的雨季，但張生華每年只種一季，今年9月底到10月初種，經過2個半月細心培栽，下週就可開始採收，600株一季的產量約1300顆至1400顆左右，但產期只有10來天，消費者想嘗鮮手腳要快，張生華在網路平台上自產自銷，禮盒分6顆、5顆、4顆裝。

    今年40歲的張生華，畢業自佳冬高農農場經營科，原來被任職的公司外派到緬甸12年，從事農業採種等工作，後因家庭因素3年前回到故鄉萬丹，雖在海外工作擁有高薪，但回台能和家人團聚一起生活，更加開心與踏實。

    迷你小西瓜「MINIBALL」連白肉的部位都好吃。（記者羅欣貞攝）

    迷你小西瓜「MINIBALL」連白肉的部位都好吃。（記者羅欣貞攝）

    「MINIBALL」小巧可愛，又被稱為「棒球西瓜」。（記者羅欣貞攝）

    「MINIBALL」小巧可愛，又被稱為「棒球西瓜」。（記者羅欣貞攝）

    有別於一般西瓜伏地栽培，「MINIBALL」迷你小西瓜是採立式栽培。（記者羅欣貞攝）

    有別於一般西瓜伏地栽培，「MINIBALL」迷你小西瓜是採立式栽培。（記者羅欣貞攝）

    滿園垂掛的「MINIBALL」迷你小西瓜，十分可愛。（記者羅欣貞攝）

    滿園垂掛的「MINIBALL」迷你小西瓜，十分可愛。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播