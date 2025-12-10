為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆希望學苑開辦彩妝基礎班 助特教生找到自己亮點

    2025/12/10 16:33 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市政府與崇右科技大學合作「希望學苑」開辦彩妝基礎班，讓學員找到亮點。（基隆市政府提供）

    基隆市為促進特教生職能教育多元發展，與崇右影藝科技大學合作「希望學苑」，開辦「彩妝基礎班」，從色彩設計、假皮創作到真人實作等，引導學生手部協調、觀察力與美感，讓學生從中找到自己的亮點。

    教育處指出，市府與崇右科大合辦「希望學苑」，培養特教學生找到潛能，秋季班手工餅乾班，在老師指導下，學生們從挑選材料、製作麵糰到創意造型，全程都親手完成，不僅強化實作能力，也累積自信與成就感。

    「希望學苑」擴展課程再推出「彩妝基礎班」，由崇右科大時尚造型設計系老師劉櫻珍授課，包含五官觀察、色彩設計、假皮創作、拓印彩妝到真人實作等，並引導學生在創作中提升手部協調、觀察力與美感素養。

    教育處處長徐嬿立指出，希望學苑提供一條「陪伴學生找到自信的路」，每位孩子都有自己的亮點，希望學苑的多元課程，將職能教育與生活應用結合，協助學生探索興趣，在不同課程中展現潛能，找到適合自己的學習方式和亮點。

    基隆市政府與崇右科技大學合作「希望學苑」開辦彩妝基礎班，讓學員找到亮點。（基隆市政府提供）

    熱門推播