偏鄉幼兒混齡教學拚KPI 林月琴偕民團籲教育部改善現況

立委林月琴（中）與全國幼教產業工會、靖娟兒童安全文教基金會舉行「偏鄉資源被遺忘 教保品質不能讓」記者會，呼籲政府正視偏鄉教育問題，補足人力及完善幼兒園設施。（記者陳志曲攝）

偏鄉幼兒園在《偏遠地區學校教育發展條例》第22條放寬後，被地方政府視為「填班率KPI」，造成大量園所被迫下收2歲幼兒，卻沒有任何相應人力與設施設備的補充。民進黨立委林月琴今協同民團召開記者會呼籲教育部應正視班級結構失衡問題，別讓孩子成為犧牲品。

林月琴上午在立法院舉行「偏鄉資源被遺忘，教保品質不能讓」記者會，並邀請全國幼教產業工會許文菁理事長、靖娟兒童安全文教基金會許雅荏出席與會，並共同提出四大訴求包含，一、下收兩歲幼兒前，中央須明定且補足人力標準；二、全面改善偏鄉幼兒園設施設備，補足基本安全需求；三、地方不得將填班率作為指標，嚴禁將孩子當數字；四、禁止在無人力及設施設備配套下，實施2-5歲大混齡。

林月琴指出，偏鄉附幼只要「未招滿」就被要求下收兩歲生，使整體招生模式變成「為填班而招生」，兒童最佳利益完全在制度執行中消失，主要有兩大問題。首先是，偏鄉教育被制度壓到邊緣，兒童最佳利益被架空，依照現行法令，只要偏鄉附幼有餘額就能招收滿2歲幼兒，但實際現場反映，地方主管機關直接把這項規定當作達成收托率的指標。

林月琴透露，有園所甚至反映「每個月都在收新2歲生」，導致班級運作高度不穩定；多名教保人員陳情反映，班上兩歲生甚至多於3-5歲幼兒，整體教學活動只能被迫全面配合最低齡孩子需求。

第二、人力與設備全面失衡，大混齡2-5歲照顧風險極高，林月琴說明，偏鄉許多幼兒園普遍存在一名教保人員獨自帶班、或協力的增置教保人員兼行政的情形。當園所被要求下收兩歲幼兒，卻未增加任何人力時，實際照顧責任等比放大。

林月琴補充，據現行《幼兒教育及照顧法》規範，2歲幼兒的未滿3歲專班，師生比應為1：8，但偏鄉現場普遍出現1人照顧2-5歲混齡班級的情況，完全違反兒童發展需求，也將所有風險轉嫁給第一線教保人員。

林月琴列舉，許多偏鄉園所在未獲得任何補助下被迫下收，沒有經費或時間改善空間，就出現例如：讓兩歲幼兒使用為4-5歲設計的洗手台、跨班共用廁所、無障礙安全設施不足等，導致照顧風險倍增。

全國幼教產業工會理事長許文菁也說，園所反映，地方要求「看到餘額就收」，使部分園所每月都要新增兩歲幼兒入班，導致班級結構完全不穩定；班級活動、教學設計被迫全數降低至最低齡節奏，造成其他年齡幼兒受教權大打折扣。

靖娟基金會許雅荏執行長批評，我國偏鄉幼兒園政策長期以「降低標準」作為補洞手段，把制度問題轉嫁到最弱勢的幼兒身上，對兒少安全與發展權已造成嚴重侵害。現行規定允許偏鄉附幼以1：15的師生比收托2歲幼兒，不僅遠高於國際標準，更忽視不同發展階段幼兒的照顧需求，使安全風險大幅上升。

