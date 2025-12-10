為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    耶誕節將至 新二代分享菲律賓過節必吃「米糕」

    2025/12/10 15:36 記者王冠仁／台北報導
    新二代鍾宜珊分享家鄉耶誕習俗。（記者王冠仁翻攝）

    新二代鍾宜珊分享家鄉耶誕習俗。（記者王冠仁翻攝）

    一年一度的耶誕節將至，移民署為了幫助新住民、新二代融入台灣社會，台北市服務站在今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程時，就邀請來自菲律賓的新二代鍾宜珊（Mary Anne Sioco），分享家鄉耶誕節必嚐的傳統點心，以及她在台灣追夢成為節目主持人的心路歷程。

    移民署說，鍾宜珊是台菲新二代，來台念書、工作、在台生活將近22年，她目前擔任中央廣播電台英語廣播節目「Formosa Dream Chasers」主持人。

    鍾宜珊說，她從小受美國訪談型節目「The Oprah Winfrey Show」啟發，大學也主修大眾傳播，89年來台學中文後便留在台灣發展。雖然她曾因語言限制找不到符合自身專業的工作，但她不放棄繼續探索及學習，累積豐富的旅遊作家及通譯等翻譯經驗，在前年得知央廣徵求主持人時，便精進中文新聞相關專有名詞及用語文法，憑著新二代獨有的語言優勢及跨文化視野成功錄取。

    鍾宜珊分享，菲律賓自耶誕節前連續9天的凌晨3點，會做「晨禱彌撒（Simbang Gabi，也稱 Misa de Gallo）」，這個習俗源於西班牙殖民時期，用以紀念耶穌誕生並感謝一年的恩典，民眾相信連做9天彌撒可實現一個心願。

    在晨禱彌撒後，人們會搭配熱飲享用傳統米製點心-Bibingka（菲式烤米糕）和Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕），這兩種點心不僅是耶誕節節慶美食，更是團聚及感恩的象徵，是菲律賓家庭在耶誕期間必不可少的傳統美味。

    新二代鍾宜珊目前擔任電台主持人。（記者王冠仁翻攝）

    新二代鍾宜珊目前擔任電台主持人。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播