耶誕節將至 新二代分享菲律賓過節必吃「米糕」

一年一度的耶誕節將至，移民署為了幫助新住民、新二代融入台灣社會，台北市服務站在今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程時，就邀請來自菲律賓的新二代鍾宜珊（Mary Anne Sioco），分享家鄉耶誕節必嚐的傳統點心，以及她在台灣追夢成為節目主持人的心路歷程。

移民署說，鍾宜珊是台菲新二代，來台念書、工作、在台生活將近22年，她目前擔任中央廣播電台英語廣播節目「Formosa Dream Chasers」主持人。

鍾宜珊說，她從小受美國訪談型節目「The Oprah Winfrey Show」啟發，大學也主修大眾傳播，89年來台學中文後便留在台灣發展。雖然她曾因語言限制找不到符合自身專業的工作，但她不放棄繼續探索及學習，累積豐富的旅遊作家及通譯等翻譯經驗，在前年得知央廣徵求主持人時，便精進中文新聞相關專有名詞及用語文法，憑著新二代獨有的語言優勢及跨文化視野成功錄取。

鍾宜珊分享，菲律賓自耶誕節前連續9天的凌晨3點，會做「晨禱彌撒（Simbang Gabi，也稱 Misa de Gallo）」，這個習俗源於西班牙殖民時期，用以紀念耶穌誕生並感謝一年的恩典，民眾相信連做9天彌撒可實現一個心願。

在晨禱彌撒後，人們會搭配熱飲享用傳統米製點心-Bibingka（菲式烤米糕）和Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕），這兩種點心不僅是耶誕節節慶美食，更是團聚及感恩的象徵，是菲律賓家庭在耶誕期間必不可少的傳統美味。

新二代鍾宜珊目前擔任電台主持人。（記者王冠仁翻攝）

