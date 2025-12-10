台南萌市力10吉祥物週末同樂 交通資訊報你知

「2025超偶聯盟 台南萌市力」，將於本週六在曾文市政願景園區登場，圖為魚頭君及統一獅萊恩吉祥物。（南市觀旅局提供）

南市觀旅局主辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動之一「2025超偶聯盟 台南萌市力」，將於本週六在曾文市政願景園區登場，活動當天會集結觀旅局「魚頭君」、西拉雅國家風景區管理處「灰熊熊」、市場處「菜籃仔」、動保處「豆哥」與「凱娣」、體育局「大員」與「甜甜」、左鎮化石園區「KOKO」、南市圖「蛙寶」，以及統一獅球團吉祥物「萊恩」等10位可愛的台南人氣吉祥物，觀旅局也公布活動交通資訊。

觀旅局表示，現場同步展出5座吸睛的大型氣偶，包括泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣登場的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau，打造超萌拍照打卡景點。此外，還規劃街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲及特色美食市集等豐富內容，邀請大小朋友週末一起來放鬆玩樂，品嚐麻豆在地美食。

觀旅局表示，活動交通資訊（曾文市政願景園區）

（一）自行開車：

1.國道1號接台84線往玉井方向，下17K下營交流道至園區。

2.國道3號接台84線往北門方向，下17K下營交流道至園區。

（二）搭乘大眾交通運輸工具：

民眾可搭乘黃5、黃20及橘10公車至水崛頭站（園區入口旁），為維護活動場域動線及民眾安全，公車於活動當日（12/13）取消停靠園區內曾文市政願景園區站，請搭乘公車民眾於水崛頭站下車步行進入活動會場。

（三）園區內設置免費機車及汽車停車場，請民眾進入園區後，依指示停放車輛。

