為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆辦「AI啟航・教育新勢能」論壇 培養新世代人才

    2025/12/10 14:51 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市今天舉辦「AI啟航．教育新勢態」論壇，透過教育培育AI新世代人才。（基隆市政府提供）

    基隆市今天舉辦「AI啟航．教育新勢態」論壇，透過教育培育AI新世代人才。（基隆市政府提供）

    基隆市計畫發展AI數據中心，今天在教師研習中心舉辦「AI啟航・教育新勢能」教育論壇，市長謝國樑表示，AI已成為全球城市轉型的關鍵力量，基隆推動AI教育，成為城市發展與產業升級的核心策略，培養新世代人才。

    謝國樑致詞時指出，市府推動AI產業發展，強調基隆將在電力供應無虞的前提之下，努力發展AI數據中心，為了支持這項發展，市政府也與教育界合作，培養在校學生與在職市民具備AI操作相關知識，這項教育推動工作將涵蓋高中、大學及在職教育，以增加基隆的就業機會與產值。

    教育處長徐嬿立也指出，市府近年積極推動校園基礎設備升級、優化AI教學軟體與師資培訓，並推動「AI先行，百師擁證」計畫，成功認證62位教師具備AI基礎素養，在學校課程中融入AI教學，例如中山高中已設立AI專班，暖暖高中也正籌備相關課程，教育處並且建置了AI實驗室，提供學校使用高階電腦設備，並有工程師團隊提供支援服務，市府將持續投資教育，使學生具備面對未來科技挑戰的能力。

    基隆市今天舉辦「AI啟航．教育新勢態」論壇，透過教育培育AI新世代人才。（基隆市政府提供）

    基隆市今天舉辦「AI啟航．教育新勢態」論壇，透過教育培育AI新世代人才。（基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播