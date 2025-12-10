基隆辦「AI啟航・教育新勢能」論壇 培養新世代人才

基隆市今天舉辦「AI啟航．教育新勢態」論壇，透過教育培育AI新世代人才。（基隆市政府提供）

基隆市計畫發展AI數據中心，今天在教師研習中心舉辦「AI啟航・教育新勢能」教育論壇，市長謝國樑表示，AI已成為全球城市轉型的關鍵力量，基隆推動AI教育，成為城市發展與產業升級的核心策略，培養新世代人才。

謝國樑致詞時指出，市府推動AI產業發展，強調基隆將在電力供應無虞的前提之下，努力發展AI數據中心，為了支持這項發展，市政府也與教育界合作，培養在校學生與在職市民具備AI操作相關知識，這項教育推動工作將涵蓋高中、大學及在職教育，以增加基隆的就業機會與產值。

教育處長徐嬿立也指出，市府近年積極推動校園基礎設備升級、優化AI教學軟體與師資培訓，並推動「AI先行，百師擁證」計畫，成功認證62位教師具備AI基礎素養，在學校課程中融入AI教學，例如中山高中已設立AI專班，暖暖高中也正籌備相關課程，教育處並且建置了AI實驗室，提供學校使用高階電腦設備，並有工程師團隊提供支援服務，市府將持續投資教育，使學生具備面對未來科技挑戰的能力。

