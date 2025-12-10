桃園新屋廢磚再利用處理廠 揚塵、噪音、大車出入惹怨允改善

桃園市議員陳睿生（中）邀集相關單位前往新屋區的工業公司會勘。（陳睿生提供）

桃園市新屋區成功路上1處工業公司常有大型車輛出入，周邊居民抱怨，該公司距離住宅、學校不到100公尺，除造成路面頻繁毀損外，也有營運產生的灰塵飛揚與噪音等問題，引起民怨；該公司業者表示，會先修復周邊道路，並將於3個月內完成公司基地「全面式封閉」改善。

該公司是廢磚、廢瓦、廢陶瓷等產品的再利用處理廠，灰塵飛揚影響周邊民宅的空氣品質，居民抱怨，該公司噪音嚴重影響周邊民宅，還常過了晚間10點，仍有公司人員或運作機器、或裝卸貨，讓居民連想好好睡覺都受到干擾，實在令人難以忍受。

居民還指出，該公司的大型車輛出入頻繁，壓壞周邊道路外，大型車輛更常常違停，或佔用道路、或影響民眾通行，導致周邊交通狀況混亂。

民進黨桃園市議員陳睿生接獲居民陳情，日前邀集相關單位前往該公司會勘，他說，該公司應敦親睦鄰，針對周邊居民反映的問題包括噪音、揚塵、違停等盡快改善。

目前該公司已加高圍籬，業者表示，會勘決議加蓋頂棚，以減低公司營運過程中產生的噪音與揚塵，他們已同意配合改善，並已立下書面承諾「3個月內基地做全面式封閉改善，若3個月內未完成，願自行停工到所有工程完成為止，才可復工」。

新屋區的工業公司同意配合周邊居民要求進行改善。（陳睿生提供）

