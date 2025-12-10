為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南城西焚化廠更新爐進度逾九成 明年3月垃圾進場試俥

    2025/12/10 13:46 記者蔡文居／台南報導
    台南市目前正在興建的城西焚化廠更新爐目前已接近完工，預計2026年試營運。（南市環保局提供）

    台南市目前正在興建的城西焚化廠更新爐目前已接近完工，預計2026年試營運。（南市環保局提供）

    台南市目前正在興建的城西焚化廠更新爐目前已接近完工，預計2026年試營運。台南市環保局長許仁澤表示，目前進度已達九成多，正進行單機測試，預計明年3月垃圾即可進場進行試俥，未來將大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。

    台南市議會今天召開第4屆第10次臨時會，會議由議長邱莉莉主持，因市長黃偉哲受邀出國，由副市長葉澤山代表率各局處首長列席。由於明年度南市地方總預算仍未審完，市議會今天在開議後，續審115年度台南市總預算暨附屬單位預算案。

    今天審查台南市環保局預算，因先前烏樹林風災暫置場火警，引起多位議員關切台南市的垃圾處理問題及城西焚化廠更新爐施工進度。

    南市環保局長許仁澤表示，西焚化廠更新爐進度已逾九成三，目前正進行單機測試，一開始要做元件測試，包括馬達、開關等均得逐一測試，再來則進行整合系統測試，最後才會進垃圾去測試，預計明年3月垃圾即可進場進行試俥。

    南市環保局表示，南市垃圾產生量每日約1800公噸，而焚化處理量能為每日1350公噸，分別是城西廠600公噸及永康廠750公噸。因處理量能有缺口，南市自2013年起部分的一般垃圾暫置轄內掩埋場。城西更新爐經費72億元，採BOT模式興建，於2023年10月開工，目前進度已逾九成，預計明年即可試營運。屆時包括城西新、舊焚化爐以及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾。

    台南市議會10日召開第4屆第10次臨時會，續審台南市總預算。（記者蔡文居攝）

    台南市議會10日召開第4屆第10次臨時會，續審台南市總預算。（記者蔡文居攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播