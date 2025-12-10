在路邊撿紅包「千元大鈔+頭髮」 他竟嗨喊︰終於可以娶水某！

日前有位民眾開心表示，他在路邊撿路邊紅包，認為自己終於可以「娶水某 」，該文一出，立即引發全網轟動。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

在過去台灣長輩常告誡孩童不要亂撿路邊紅包，因為在漢人民俗文化中，有一種習俗是已逝女性的家屬在路邊放置裝有亡者毛髮、生辰八字的紅包，等有緣人撿拾，並讓對方成為「冥婚」對象。然而，日前有位民眾開心表示，他在路邊撿路邊紅包，認為自己終於可以「娶水某（台語，漂亮的老婆） 」，該文一出，立即引發全網轟動。

據了解，一名48歲男網友8日晚間在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，只見他左手拿著一個裝有2張千元大鈔、一搓頭髮的紅包。原PO透露，這個紅包是他在下班後在嘉義市軍輝橋撿到的，還補充這是他本月第2次在路邊撿到紅包，第1次撿到的紅包是在6日，當時紅包內只有裝1張刮刮樂，他拿去彩券行掃碼，結果中獎1萬5000元。

該文一出，吸引超過1.6萬名網友關注，不少人擔心這是傳說中的「冥婚紅包」，提醒原PO多加注意；也有人好奇家屬會不會與時俱進，找冥婚的亡者其實是男性；另有不少人調侃原PO，或許不久就會遇到亡者托夢，請他將紅包放回去。更有部分網友得知原PO連續撿紅包的事蹟後，紛紛恭喜他提早獲得「嫁妝」，即將要「被冥婚」。

網友紛紛表示，「都市傳說是真的！」、「通靈王大戰通知響起」、「連夏天都不用開冷氣了」、「有人跳出來喊姐夫嗎？」、「確定陪你的不是帶靶的嗎？」、「民間傳說，這會有幫夫運」、「你又知道是女生，說不定是你老公！」、「你現在是要大家都中邪嗎，線上配對」、「有人說冥婚後運氣跟事業會變好，加油」、「撿到生辰八字才是啊，頭毛是把厄運轉移」、「晚上會不會有人叫你放回去，你不是他的菜」。

面對眾人的好心與擔憂，原PO對此直言︰「爽啊！終於有枕邊人了」、「我貿死啊啦！終於可以娶水某了」，也提到並不擔心「枕邊人」性別跟他一樣是男性，幽默表示︰「沒關係，我菊花是原裝的」，還補充他是原住民，對漢人習俗沒有那麼多忌諱。另外，原PO昨（9）日上午回覆其他網友，透露有收到一名年輕的少女的託夢。

民眾補充，這是他本月第2次在路邊撿到紅包，而他第1次撿到的紅包是在6日，當時紅包內只有裝1張刮刮樂，他拿去彩券行掃碼結果竟幸運中獎。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

